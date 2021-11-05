أسوأ أسبوع للاسترليني منذ 11 عاما .. إبقاء الفائدة مفاجأة غير متوقعة للأسواق

سجل الجنيه الاسترليني أسوأ أسبوع له منذ 11 عاما، بعدما فاجأ بنك إنجلترا الأسواق وأبقى على سعر الفائدة دون تغيير الخميس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني أمس، بعد تراجعه 1.36 في المائة في الجلسة السابقة، وهو ما أدى إلى انخفاضه 1.39 في المائة خلال الأسبوع.

ووفقا لـ"رويترز"، سجل الدولار مكاسب لثاني أسبوع على التوالي مقابل عملات رئيسة أمس، قبيل تقرير وظائف أمريكي مهم قد يؤثر في توقيت رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، عند 94.327 بعدما صعد 0.51 في المائة مساء. وبهذا يسجل ارتفاعا بنسبة 0.20 في المائة خلال الأسبوع.

كما لم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.1556 دولار بعد تراجع بنسبة 0.49 في المائة مساء ليصبح بصدد الانخفاض 0.16 في المائة هذا الأسبوع.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 113.67 ين منخفضا 0.29 في المائة منذ الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي على نحو طفيف خلال تعاملات أمس، إلى 0.7394 دولار بعدما نزل 0.67 في المائة في الجلسة السابقة ويتجه صوب انخفاض بنسبة 1.67 في المائة هذا الأسبوع.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.09 إلى 0.70915 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.81 في المائة أمس الأول، ليتكبد خسارة أسبوعية بنحو 1.07 في المائة.

وبالنسبة إلى العملات الرقمية جرى تداول بيتكوين مقابل 62100 دولار بعدما ظلت معاملاتها ضعيفة إلى حد كبير منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة 67 ألف دولار الشهر الماضي.

وجرى تداول عملة إيثيريم، ثاني أكبر عملة مشفرة، مقابل نحو 4500 دولار بعد الصعود إلى مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 4670.81 دولار الأربعاء.

إلى ذلك، أنهت أسعار الذهب الأسبوع على ارتفاع، إذ زادت جاذبية المعدن غير المدر للعائد بعد أن أبقت البنوك المركزية الرئيسة على سياساتها بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.06 في المائة إلى 1792.74 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول (ديسمبر) 0.1 في المائة إلى 1795.60 دولار.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.75 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1027.8 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2022.75 دولار.