الحواجز تنقلب على بريطانيا .. فشل تسهيل مرور البضائع عبر حدودها الجديدة

فشل استثمار المملكة المتحدة أكثر من مليار جنيه "1.4 مليار دولار" في تسهيل مرور البضائع، عبر حدودها الجديدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في منع تراجع في التجارة مع التكتل.

وقال المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في تقرير أمس، "إن الرقم، الذي يعادل نحو ثلث ما يخطط بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لإنفاقه على المستشفيات الجديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، يشمل حتى الآن تكاليف المنشآت الحدودية، ودعم مساعدة الشركات في التكيف وتمويل المشاريع التجارية في أيرلندا الشمالية"، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وتابع المكتب أن "التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، تراجعت 15 في المائة، في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها في 2018".

وأكد أن المشاريع التجارية، تصارع وسط الإجراءات الروتينية الجديدة، منذ انسحاب بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي، بما في ذلك النماذج الإضافية وتوظيف وكلاء الجمارك للتعامل مع عمليات إضافية.

وربما تضيف البيانات إلى الضغوط على جونسون لإظهار منافع انسحاب بريطانيا من التكتل، بعد أن اختارت حكومته إقامة حواجز تجارية جديدة، لضمان أقصى تباعد عن التكتل، بعد "بريكست". وكان المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في بريطانيا، ذكر في وقت سابق أن تعامل الحكومة مع الحدود الجديدة مع الاتحاد الأوروبي "ناجح إلى حد كبير، لكن اعتمد على إجراءات مؤقتة غير مستدامة".

وفي مراجعة للعمليات الأولية لترسيخ مراقبة على الحدود في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، أشاد المكتب بتعامل الحكومة مع الحدود الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، بوصفه "إنجازا كبيرا"، مشيرا إلى أنه تم تحقيق العناصر الأساسية وليس هناك أي طوابير طويلة على الحدود، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا".

وتابع المكتب "ومع ذلك، من المقرر تنفيذ مزيد من الضوابط، على مراحل، خلال النصف الأول من 2022"، ولا سيما أن ضوابط النموذج الحالي لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية".

وأوضح أنه فيما يتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية، فإن الوضع "ينطوي على تحديات بطبيعته"، وحث الحكومة على تنفيذ أي اتفاق، تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، حول تغيير البروتوكول "سريعا".

وقال جاريث دافيس، رئيس المكتب "نحن نقر بالإنجاز الكبير للحكومة والإدارات والأطراف الثالثة، في توفير القدرة التشغيلية الأولية، اللازمة على الحدود، لنهاية الفترة الانتقالية".

وتابع "لكن ذلك تحقق بشكل جزئي، باستخدام إجراءات مؤقتة وبتأجيل إدخال ضوابط كاملة على الواردات، هناك حاجة إلى مزيد من العمل، لوضع نموذج للحدود، يقلل من مخاطر عدم الامتثال لقواعد التجارة الدولية، ولا يتطلب أي إصلاحات مؤقتة وأقل تعقيدا وإرهاقا لمستخدمي الحدود".

وجدد ديفيد فروست الوزير البريطاني المعني بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، تهديدا بإلغاء أحادي الجانب للالتزامات المبرمة في اتفاقها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في حال لم يتم التوصل إلى قرار بشأن الترتيبات التجارية بشأن أيرلندا الشمالية.

والتقي فروست نظيره الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في بروكسل أمس، في جهود لحل مأزق بشأن ما يطلق عليه بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهي ترتيبات تسمح للمملكة المتحدة بمغادرة السوق الموحدة للتكتل بدون إقامة تطبيق ضوابط مشددة عند الحدود مع جزيرة أيرلندا.

وطالب بتغييرات شاملة للاتفاق، قائلا "إنه يضر بالتجارة في المنطقة"، مهددا بإلغاء البند 16 من البروتوكول الذي يسمح لكل جانب بتطبيق إجراءات وقائية في حال وجود صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية.

ويبحث الاتحاد الأوروبي إيقاف اتفاقه التجاري مع المملكة المتحدة في حال مضت في التهديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى فرض رسوم وحصص وغيرها من الحواجز التجارية.

وقال فروست "نحن لن نفعل البند الـ16 لكنه مطروح بشدة على الطاولة". وعلى عكس بقية المملكة المتحدة، ظلت أيرلندا الشمالية داخل السوق الموحدة للبضائع التابعة للاتحاد الأوروبي، ما يعني أن المنتجات التي تصل من بقية بريطانيا معرضة لإجراءات ضريبية. وعرض الاتحاد الأوروبي خفض فحوصات الجمارك على البضائع التي تصل أيرلندا الشمالية إلى النصف وخفض عمليات التفتيش على كثير من المنتجات الغذائية 80 في المائة.

وأكد جابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أن بلاده لديها إجراءات تدقيق سيتم تطبيقها إذا لم تحترم المملكة المتحدة اتفاقا بشأن صيد الأسماك ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، قال المتحدث في تصريحات أمس الأول "سيتضح الأمر في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى محادثات تجري حاليا بين الدولتين والاتحاد الأوروبي.

وأضاف "نريد إحراز تقدم، لدينا إجراءات مطروحة على الطاولة، ومن الواضح أنها ستطرح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق"، ما يشير إلى تدابير جديدة تلوح في الأفق.

إلى ذلك، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي "إن التضخم سيؤثر في الوضع المالي للأسر في المملكة المتحدة خلال هذا الشتاء".

وأضاف بيلي في مقابلة مع برنامج "توداي" على محطة "راديو بي بي سي 4" أمس "من الواضح أن التضخم أمر يؤثر في دخل الأسر، أنا متأكد من أنهم يشعرون بذلك بالفعل من خلال ارتفاع الأسعار". ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيلي قوله "أشعر بالأسف لحدوث ذلك، لا أحد منا يريد له أن يحدث".

وتابع بيلي بالقول "إن تأثير نقص الإمدادات، فضلا عن الضغط الناجم عن زيادة الطلب، هو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، بما يشمل أسعار الغاز الطبيعي والنفط".

وأعرب بيلي عن خوفه من أن "رفع أسعار الفائدة لن يجلب مزيدا من الغاز".

من جهة أخرى، توقعت شركة هاليفاكس للرهن العقاري أن يؤدي نقص المعروض للبيع من العقارات، وانتعاش سوق العمل في بريطانيا، إلى تعزيز سوق العقارات في البلاد، في الوقت الذي يتعرض فيه المستهلكون لضغوط جراء ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

وذكرت "هاليفاكس" أمس، أن متوسط سعر العقار في بريطانيا ارتفع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي للشهر الرابع على التوالي 0.9 في المائة إلى 270 ألفا و27 جنيها استرلينيا "364 ألف دولار".

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن الإقبال على شراء العقارات استمر مرتفعا خلال الشهر الماضي رغم انتهاء العمل بالخصومات الضريبية المؤقتة على شراء العقارات التي أعلنتها الحكومة العام الماضي، ما يشير إلى أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا ملموسا في دعم سوق العقارات مثل زيادة الطلب على منازل أوسع، بعيدا عن المراكز الحضرية والناجم عن جائحة كورونا.

وحذرت "هاليفاكس" من أن سوق العقارات ستخسر بعض الزخم خلال الفترة المقبلة. ونقلت "بلومبيرج" عن راسل جالي، المدير الإداري في "هاليفاكس"، قوله "في ظل التوقعات بأن يتحرك بنك إنجلترا لمواجهة مخاطر التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، فإننا نتوقع أن يهدأ الطلب على الشراء خلال الشهور المقبلة، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض".