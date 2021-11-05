البرازيل تطلق مناقصة دولية لبناء واحدة من أكبر شبكات 5G في العالم

أطلقت البرازيل مناقصة دولية لبناء واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس "5G" في العالم تحتاج إلى استثمارات بـ7.7 مليار يورو.

وافتتح الرئيس جاير بولسونارو المناقصة البارحة الأولى، في "لحظة تاريخية" على حد قوله، بضربة رمزية لمطرقة، في بداية عملية فض عروض من 15 شركة.

وقال فابيو فاريا وزير الاتصالات "إن المبلغ وصل بالفعل إلى 6.8 مليار يورو"، مضيفا "اليوم الأول من المناقصة كان ناجحا وفاق كل التوقعات".

وتأمل البرازيل الدولة الكبيرة في أمريكا الجنوبية الاستفادة مما يسمى بتقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول لتسريع تطوير قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، إلى جانب تأمين الإنترنت فائقة السرعة للهواتف المحمولة لسكانها البالغ عددهم 213 مليون نسمة.

وتتعلق المناقصة ببناء وتشغيل "كتل" مختلفة من الطيف الترددي لمدة 20 عاما، إضافة إلى شبكة منفصلة سيتم حجزها للاتصالات الحكومية. وستستبعد جميع المعدات من شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" التي تتهمها الولايات المتحدة بالتجسس، من الشبكة الحكومية.

وتتوقع الحكومة استثمارات بـ50 مليار ريال "7.7 مليار يورو"، تخصص عشرة مليارات منها للترددات والباقي لتركيب الشبكة ولا سيما أجهزة الإرسال.

وفي اليوم الأول من المناقصة تقاسمت كبريات شركات الاتصالات في البرازيل الحصص لترددات 3.5 جيجا هيرتز. وهذه الشركات هي "تي آي إم" الفرع البرازيلي لشركة اتصالات إيطاليا "تلكوم إيتاليا" و"تيليفونيكا برازيل" فرع المجموعة الإسبانية "تيليفونيكا" و"كلارو" فرع المجموعة المكسيكية الأمريكية "موفيل".

وصرح كريستيان بيروني من معهد التكنولوجيا والمجتمع في ريو دي جانيرو لوكالة "فرانس برس"، "هذه واحدة من أكبر المناقصات لشبكة الجيل الخامس على المستوى الدولي، والإمكانات هائلة".

وقال الرئيس بولسونارو خلال حفل الافتتاح "زرت مجتمعات للسكان الأصليين، ما الذي طلبوه؟ الإنترنت"!، وأضاف أن "الأمر لا يقتصر على السكان الأصليين بل ستتمكن أكثر من 10 آلاف منطقة محلية من الحصول على الإنترنت لتعزيز اندماج هؤلاء الأشخاص مع كل البرازيل والعالم بأسره".

وتفيد معطيات رسمية بأن 40 مليون شخص من سكان البرازيل محرومون من الإنترنت.

كان من المقرر مبدئيا طرح العطاء في النصف الأول من 2021 لكن تم تأجيله بسبب وضع شركة هواوي التي تشكل محور حرب تجارية وتكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة.

وتتهم واشنطن التي أدرجت "هواوي" على لائحتها السوداء في 2019 لمنعها من الحصول على تكنولوجيا أمريكية، المجموعة بالتجسس، وتحث حلفاءها الغربيين على عدم استخدام خدماتها.

والبرازيل واحدة من أوائل الدول في أمريكا اللاتينية تطلق طلب عروض لنشر تقنية الجيل الخامس.