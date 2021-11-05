انحسار الرياح المعاكسة يعزز نمو الوظائف الأمريكية .. البطالة تهبط إلى 4.6 %

زاد نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، مع انحسار الرياح المعاكسة الناتجة عن زيادة إصابات كوفيد - 19 خلال الصيف، ما يعطي مزيدا من المؤشرات على استعادة النشاط الاقتصادي لزخمه في وقت مبكر من الربع الرابع.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس، في تقرير التوظيف الذي يحظى باهتمام كبير إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 531 ألفا الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أيلول (سبتمبر) لتظهر توفير 312 ألف وظيفة بدلا من 194 ألفا التي تم الإبلاغ عنها سابقا.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة الوظائف 450 ألف وظيفة في المتوسط، بينما تراوحت التقديرات من 125 ألف وظيفة إلى 755 ألفا.

وانخفض معدل البطالة إلى 4.6 في المائة من 4.8 في المائة في أيلول (سبتمبر). وكان هناك 10.4 مليون وظيفة شاغرة حتى نهاية آب (أغسطس). وخرج نحو خمسة ملايين شخص من سوق العمل منذ بدء الجائحة.

من جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد قفازات الاستخدام لمرة واحدة، من إنتاج "ماليزيا سمارت جلوف"، وذلك على خلفية اتهامات للشركة باستخدام العمالة القسرية.

وقال تروي ميلر، القائم بأعمال مفوض مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية "إن شركات تصنيع، مثل سمارت جلوف، التي لا تلتزم بقوانيننا، ستواجه عواقب لأننا نستأصل هذه الممارسة اللا إنسانية من سلسلة التوريد الأمريكية".

وذكرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية البارحة الأولى، أن تحقيقاتها تشير "بشكل منطقي" إلى أن مرافق شركة "سمارت جلوف" تستخدم العمالة القسرية.

وتعد "سمارت جلوف" خامس شركة ماليزية لتصنيع القفازات تواجه عقوبات أمريكية على صلة بقضايا حقوق العمال منذ بدء تفشي وباء فيروس كورونا. وتنتج المصانع الماليزية أكثر من 60 في المائة من القفازات للاستخدام لمرة واحدة على مستوى العالم، ومن بينها القفازات المطاطية للاستخدام المنزلي، إضافة إلى القفازات الطبية التي ازداد الطلب عليها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعد ماليزيا ثالث أغنى دولة في جنوب شرق آسيا قياسا بنصيب الفرد من الدخل، ولطالما كانت مصانعها ومزارعها تجتذب ملايين العمال من دول أفقر مجاورة مثل إندونيسيا وميانمار.

ويشكو أصحاب المصانع في ماليزيا مرارا من نقص العمالة منذ بدء تفشي الوباء، وذلك في ظل إبقاء الحكومة على الحدود مغلقة منذ آذار (مارس) من العام الماضي.