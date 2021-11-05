لأول مرة .. بورصة باريس تتجاوز 7 آلاف نقطة مدفوعة بليونة البنوك المركزية

تجاوزت بورصة باريس أمس، عتبة سبعة آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة ببنوك مركزية أكثر ليونة مما كان متوقعا ونتائج إيجابية للشركات.

وعند الساعة 09.35 ارتفع مؤشر "كاك 40" بـ0.41 في المائة إلى 7016.12 نقطة، بعد أن سجل رقما قياسيا جديدا بلغ 7018.31 نقطة، متجاوزا مستوى قياسيا سجله الخميس.

وبشأن الأسهم الأوروبية، لم يطرأ تغير يذكر عليها أمس بعد صعودها إلى أعلى مستوى في الجلسات الماضية، وطغى تأثير خسائر أسهم الطاقة والمواد على تبدد المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 في المائة، مسجلا ارتفاعا لسابع جلسة على التوالي.

وانخفض مؤشر قطاع المواد الأساسية الأوروبي 0.2 في المائة بفعل مخاوف إزاء لوائح صينية متعلقة بفحم الكوك، في حين تراجعت أسهم النفط 0.9 في المائة.

وسجل مؤشر ستوكس 600 ارتفاعات جديدة في الجلسات الأربع الماضية مدعوما بأرباح شركات قوية، في حين أحجمت البنوك المركزية الكبرى في أنحاء العالم عن اتخاذ خطوات مفاجئة فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وسجل المؤشر زيادة بنحو 1.6 في المائة، محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

إلى ذلك، انخفضت الأسهم اليابانية أمس، متأثرة بالشكوك حول توقعات شركات محلية، في حين سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب مقتفية أثر صعود مؤشر ناسداك وهو ما حد من الخسائر.

وتراجع مؤشر نيكاي 0.61 في المائة ليغلق عند 29611.57 نقطة بعد صعوده 0.15 في المائة في وقت سابق من الجلسة بعد إغلاق قوي للمؤشرات الأمريكية الرئيسة. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المائة إلى 2041.42 نقطة.

وصعد "نيكاي" خلال الأسبوع 2.49 في المائة في حين ارتفع "توبكس" 2.01 في المائة. وسجل كلاهما ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي.

وانخفض سهم "تويوتا موتور" 1.36 في المائة بعدما حذرت الشركة المصنعة للسيارات من أن نقص أشباه الموصلات في أنحاء العالم لا يزال يهدد خططها السنوية للإنتاج.

وتراجع سهم "دايكن إندستريز" المصنعة لمكيفات الهواء 2.64 في المائة في حين نزل سهم "تيرومو" للأجهزة الطبية 5.42 في المائة، وكانا في صدارة الخسائر على مؤشر نيكاي بعدما جاءت توقعاتهما أقل من توافق السوق.

وانخفض سهم "سوفت بنك" المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة 4.84 في المائة بعد انخفاض صافي ربحها نصف السنوي 2.5 في المائة بفعل خفض رسوم الهواتف.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا وزاد سهم "كونامي هولدنجز" المصنعة للألعاب 4.45 في المائة في حين ارتفع سهم شركة الهواتف كيه.دي.دي.آي 0.08 في المائة.

وفي الأسهم الأمريكية، انخفض سهم شركة "موديرنا" الأمريكية لصناعة الأدوية بنحو 8.5 في المائة في تعاملات ما قبل السوق، وذلك بعد أن قالت منافستها "فايزر"، "إن أقراص عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19، أسهمت في خفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات بالنسبة إلى المرضى المعرضين لمخاطر صحية كبيرة بنسبة 89 في المائة".

وأضافت شركة فايرز أنها "لم تعد تستقبل مرضى جدد في التجارب السريرية للعقار المضاد لفيروس كورونا، نتيجة فاعليته الهائلة"، مشيرة إلى أنها تعتزم تقديم نتائج التجارب إلى الهيئات التنظيمية للحصول على إذن بالاستخدام الطارئ في أقرب وقت ممكن.

وتشير وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن تراجع سهم "موديرنا" قد يجعلها تفقد مكانتها كأفضل الشركات أداء على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا في بورصة نيويورك أمس.

كما تراجع سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتيك" بنحو 8.4 في المائة، في حين انخفض سهم شركة "نوفافكس" بنحو 5.9 في المائة.

وانخفض سهم شركة ميرك، التي حصل عقارها المضاد لفيروس كورونا على موافقة الهيئات التنظيمية في الأول، بنحو 9.3 في المائة.

وارتفع سهم "فايزر" بنحو 13 في المائة في التعاملات المبكرة. كما تراجع سهم شركة التكنولوجيا الحيوية "إيمرجنت بيو سوليوشن" 15 في المائة في التعاملات المبكرة بعد إنهاء شراكة استمرت لأعوام مع حكومة الولايات المتحدة لتخصيص القدرة التصنيعية لمواجهة تهديدات الصحة العامة والأوبئة.

إلى ذلك، فقدت أسهم شركة "فارتا إيه جي" الألمانية لصناعة البطاريات أكثر من خمس قيمتها أمس، بعد أن قلصت توقعاتها للنمو في ظل أزمة سلاسل التوريد.

وقالت "فارتا"، التي تصنع مكونات سماعات أبل آيربودز، "إن مشكلات سلسلة التوريد للعملاء والتأخير في بدء المشاريع الجديدة في الربع الثالث أدت إلى انخفاض نمو الإيرادات"، حيث يتوقع محللون احتمالية توقف الشركة عن التصنيع.

وتشير وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن أسهم الشركة الألمانية تراجعت بأكثر من 20 في المائة، لتسجل أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عام.

كما أن توقعات النمو للشركة لـ2022 و2023 أصابت المحللين بخيبة أمل.

وكتب فلوريان تريش المحلل في مجموعة "أودو" للخدمات المالية في مذكرة "سيكون من الصعب الآن على "فارتا" إقناع المستثمرين بقصة نموها"، مشيرا إلى أن بيان الشركة يمثل "ضربة كبيرة للقصة ومصداقية الإدارة".

وفي إفريقيا، ارتفعت أسعار أسهم شركة "إم تي إن جروب" للاتصالات في جوهانسبرج بعدما اقتربت خطوة للحصول على تصريح بتشغيل الخدمات المالية عبر المحمول في نيجيريا، الدولة الإفريقية الأكثر سكانا.

وقفزت قيمة أكبر شركة اتصالات لاسلكية في إفريقيا 19 في المائة وارتفعت أسمهما 7ر13 في المائة بحلول الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، وهي أكبر نسبة منذ 2015. وذكر مؤشر "بلومبيرج" العالمي للاتصالات أن الشركة حققت أفضل أداء بين الشركات لهذا العام.

ومنح البنك المركزي في نيجيريا الشركة موافقة مبدئية وستعمل الآن على الحصول على الموافقة النهائية، وفقا لبيان صدر أمس.

وتتوسع شركات "إم تي إن" و"إيرتل أفريكا" وشركات إفريقية منافسة أخرى بشدة في تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول مستغلة انخفاض تكلفة خدمات الإنترنت عبر المحمول وجذب مئات الملايين من العملاء المحتملين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات البنكية.

وتعد نيجيريا وإثيوبيا أكبر سوقين لم يصدرا الموافقة التنظيمية للخدمات، إلا أنهما أشارتا إلى رغبتهما في إصدار الموافقة.

وعربيا، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية 0.3 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2114.7 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.5 مليون دينار أردني مقارنة ب5.8 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 12.1 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 25.8 مليون دينار أردني، مقارنة بـ28.8 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 23.2 مليون سهم، نفذت من خلال 14628 صفقة.