ألمانيا تدخل فترة صعبة من جائحة كورونا.. تزايد مرضى العناية المركزة

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان اليوم الجمعة إن البلاد دخلت فترة صعبة للغاية فيما يتعلق بالوضع الوبائي لكوفيد-19 مع تزايد أعداد المرضى في العناية المركزة.

وأضاف أنه اتفق مع وزراء الصحة في الأقاليم على ضرورة منح جرعة تنشيطية من لقاحات كورونا بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة السابقة.

وقال سبان إن البلاد اضطرت بالفعل إلى نقل المرضى من مناطق تزدحم فيها المستشفيات، وحث المواطنين على التطعيم ومراعاة قواعد السلامة.