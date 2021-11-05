للمرة الأولى .. بورصة باريس تتجاوز عتبة 7 آلاف نقطة 

تجاوزت بورصة باريس صباح اليوم عتبة سبعة آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة بمصارف مركزية أكثر ليونة مما كان متوقعا ونتائج إيجابية للشركات.

وعند الساعة 09,35 ارتفع مؤشر "كاك 40" بنسبة 0,41 في المائة إلى 7016,12 نقطة بعد أن سجل رقما قياسيا جديدا بلغ 7018,31 نقطة، متجاوزا مستوى قياسي سجله الخميس.

وكان المؤشر أغلق الخميس على ارتفاع نسبته 0,53 في المائة ووصل إلى مستوى قياسي لليوم الثالث على التوالي.

في وول ستريت سجل مؤشرا "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" أيضا الخميس أرقاما قياسية جديدة لليوم الخامس على التوالي.

ويرى إيبيك أوزكاردسكايا المحلل في مجموعة "سويسكوت" أن المستثمرين يواصلون الترحيب بامتناع جيروم باول (رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي) عن فتح النقاش حول رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الرغم من خطر ارتفاع التضخم".

وبحسب "الفرنسية" أشار إلى أن باول يريد بالتحديد مواصلة دعم سوق العمل والانتعاش الاقتصادي.

وفي هذه الأجواء، تنتظر الأسواق باهتمام التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية الجمعة.

وكان الاحتياطي الفدرالي أعلن الأربعاء خفض عملياته لشراء الأصول وأكد أنه يريد رؤية سوق العمل يتعافى أكثر قبل رفع أسعار الفائدة الأساسية.

ويؤكد إيبيك أوزكارديسكايا أن بنك إنكلترا امتنع أيضا عن رفع أسعار الفائدة يوم أمس، إذ أعطى صناع القرار البريطانيون أولية للتعافي الاقتصادي على خطر التضخم المتسارع.

في فرنسا، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1,3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس نتيجة تزايد الصعوبات في توريد المواد الخام.

