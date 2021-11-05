رفض في اليونان لقيود كورونا مع بلوغ أقسام العناية المركزة للطاقة الاستيعابية القصوى

لا يؤمن التاجر اليوناني يانيس ساريانيديس (37 عاما) بوجود وباء ويشعر بالغضب حيال القيود إلى حد أنه سحب نجله من المدرسة ثم أوقفته السلطات.

وعلى غرار الآلاف غيره من منكري كوفيد في اليونان، خصوصا في الشمال، يعارض إرشادات الحكومة المرتبطة بالكمامات والفحوص، مهما كان الثمن.

ويصر على أنه "لا يوجد وباء"، واصفا إجبار ابنه البالغ ثماني سنوات على الخضوع لفحص كوفيد مرّتين أسبوعيا ووضع الكمامات في المدرسة لأن اليونان لا تعطي اللقاحات حاليا للأطفال البالغة أعمارهم أقل من 12 عاما بـ"الإبادة".

وفي شمال اليونان، تبلغ معدّلات التطعيم في بعض المناطق أقل من 50 في المئة، مقارنة بالمعدّل الوطني البالغ 63 في المئة، فيما يشير الأطباء إلى أن وحدات العناية المركّزة في المستشفيات بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى.

ورفع سكان مشككون بالوباء دعاوى قضائية ضد اساتذة وأطباء وممرّضين فيما تزداد معدّلات انتقال العدوى.

إلا أن ساريانيديس غير نادم إذ يقول لفرانس برس من مدينة سالونيكي (شمال) "ليس لدينا ما نهابه. إنه حق ثابت لكل مواطن في العالم بأن يكون حرّا. الثروات والأرض لنا".

وتم توقيفه الشهر الماضي لإحداثه بلبلة في مدرسة ابنه على خلفية قيود كوفيد وحكم عليه بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وقال للقضاة في المحكمة إنه لا يعترف بسلطتهم.

وبينما تجتاح المواقف المناهضة للقاحات العالم، يقول المراقبون للوضع في اليونان بأنها تعد الأقوى في شمال البلاد، المنطقة التي كانت تقليديا معقلا للقوميين والمتدينين المتشددين الأكثر عرضة للتأثر بنظريات المؤامرة.

وسجّل 40 في المئة من الإصابات الجديدة بكوفيد المعلنة الثلاثاء في الشمال، وفق هيئة الصحة العامة، رغم أن المنطقة تعد 3,1 مليون نسمة فقط من مجموع سكان اليونان البالغ عددهم 10,7 ملايين.

وقال رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس للحكومة الخميس إن "هناك ضغطا كبيرا على المنظومة الصحية الوطنية في شمال اليونان".

وبات عدد الإصابات اليومية في اليونان يتجاوز ستة آلاف لأول مرة منذ ظهر الوباء. والخميس، سجّلت البلاد حصيلة قياسية جديدة بلغت أكثر من 6800 حالة.

وعلى المستوى الوطني، توفي أكثر من 16 ألف شخص جرّاء الفيروس في وقت تجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات عتبة خمسة ملايين.

وقالت يوانا، وهي استاذة في مدرسة ثانوية في مدينة بيلا (شمال)، إن والد أحد الطلاب رفض السماح لطفله بالخضوع لفحص كوفيد "لأن المسحة تحتوي على حد قوله على مواد مسرطنة".

وصرحت لفرانس برس "هدد برفع دعاوى قضائية ضدّنا بتهمة تعذيب طفله ما اضطر الشرطة للتدخل".

وأمر مدع عام في سالونيكي الشهر الماضي بنقل فتاة تبلغ من العمر 14 عاما كانت تعاني من أعراض كوفيد شديدة إلى المستشفى، رغم رفض والديها.

ويقول مدير أحد أقسام العناية المشددة في مستشفى بابانيكولاو في سالونيكي نيكوس كابرافيلوس "كل يوم تقريبا نشهد حالات لمرضى يرفضون وضع أنابيب التنفس لهم. يتهموننا بتعريضهم عمدا لخطر التعرّض لالتهابات من المستشفى لأننا نريد قتلهم".

وبينما تشجّع الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان، التي يعد نفوذها واسعا في المناطق الريفية على وجه الخصوص، المؤمنين رسميا على تلقي اللقاحات والاستجابة لإجراءات الوقاية الحكومية، إلا أن الأساقفة منقسمون فيما يتصرّف رجال الدين بناء على ما يرونه مناسبا.

بموجب إرشادات جديدة أعلن عنها الأسبوع الجاري، لن يعود غير المحصنّين بحاجة للخضوع لفحص كوفيد لدخول أماكن العبادة.

وخلال مراسم دينية الشهر الماضي، التقطت عدسات الكاميرا أسقف مدينة غريفينا وهو ينزع كمامات شخصيات بارزة قبل السماح لهم بتقبيل صليب.

وقالت كريسا كاربيدو (60 عاما) خلال مهرجان ديني نظّم مؤخرا لتكريم راعي سالونيكي القدّيس دميتريوس "مما علي أن أخاف هنا في الكنيسة؟ الله يحمينا".

ويفيد خبراء الاتصال بأن الرسائل المتناقضة تعطي زخما للمشاعر المناهضة للتطعيم.

ويقول الاستاذ المساعد في قسم علم النفس الاجتماعي والإعلام في جامعة أرسطو في سالونيكي أنتونيس غارديكيوتيس "خلال فترة الحجر الأولى، كانت الرسالة أكثر تماسكا، لكن الخوف كان الدافع وراء احترام التدابير".

وأضاف "من ثم كانت هناك رسائل متناقضة أدت إلى فجوة تسببت بحالة إرباك".

ويحذّر غارديكيوتيس من أن "ضغط" المعلومات المرتبطة بالوباء قد يخلق حالة سلبية فيما من شأن إشارة الإعلام المتكررة إلى الأخبار الكاذبة أن تأتي بنتائج عكسية.

وتحوّلت تظاهرات خرجت مؤخرا ضد قيود كوفيد في سالونيكي والعاصمة أثينا إلى مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب.

ويقول كوستاس، وهو شرطي متقاعد شارك مع زوجته في احتجاجات سالونيكي، "كلّها أكاذيب".

ويضيف "كل الأدلة منشورة على الإنترنت. إذا شربت الشاي العشبي واعتنيت بنظامك الغذائي، فلا سبب للخوف أو تلقي اللقاح".