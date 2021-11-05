الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية والتركيز على بيانات الوظائف الأمريكية

تتجه أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع على ارتفاع إذ زادت جاذبية المعدن غير المدر للعائد بعد أن أبقت البنوك المركزية الرئيسية على سياساتها بشأن أسعار الفائدة، فيما يتحول التركيز الآن إلى تقرير الوظائف الأمريكي الشهري المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.06 بالمئة إلى 1792.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 في المائة إلى 1795.60 دولار.

ووفقا لرويترز قال لقمان أوتونوجا المحلل لدى إف.إكس.تي.إم: "في ضوء التأثير المنتظر لتقرير الوظائف غير الزراعية على توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فمن المرجح أن يلعب التقرير دورا رئيسيا في تحديد كيف سيختم الذهب هذا الأسبوع".

وسيراقب المستثمرون باهتمام بيانات الوظائف الشهرية الأمريكية المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم بعد أن أظهر تقرير أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل كبير.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.75 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1027.8 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2022.75 دولار.

