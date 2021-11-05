أوروبا بؤرة للجائحة من جديد .. التحذير من تسجيل 500 ألف وفاة جديدة

عادت الجائحة لتضرب أوروبا بقوة، ما جعل منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها أمس، محذرة من هذا التفشي السريع للفيروس.وأثرت هذه الموجة الرابعة الضخمة خصوصا في ألمانيا، التي تجاوزت أمس عدد الإصابات اليومية القياسي الذي سجلته في كانون الأول (ديسمبر) 2020، مع 33949 إصابة جديدة أمس.وقال هانس كلوجه المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحافي، "أصبحنا مجددا مركز الجائحة"، مضيفا أن "الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول الـ53 في منطقة أوروبا مقلق جدا. وإذا بقينا على المسار نفسه قد تسجل 500 ألف وفاة إضافية جراء كوفيد - 19 في المنطقة بحلول شباط (فبراير) المقبل.وعزت المنظمة ارتفاع الإصابات إلى تغطية لقاحية غير كافية وتخفيف إجراءات مكافحة كوفيد - 19.وتفيد بيانات إقليم أوروبا في منظمة الصحة العالمية، أن عمليات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد "زادت عن الضعف في غضون أسبوع".وفي العالم، تم تجاوز عتبة خمسة ملايين وفاة مرتبطة بكوفيد - 19. وسجلت أوروبا وحدها أكثر من 1.4 مليون وفاة.ويسجل عدد الإصابات اليومية ارتفاعا منذ ستة أسابيع متتالية في أوروبا في عدد الوفيات اليومية مع نحو 250 ألف إصابة و3600 وفاة يوميا، استنادا إلى الأرقام الرسمية لكل دولة جمعتها "الفرنسية".ويسجل الارتفاع الجديد خصوصا في روسيا "8162 وفاة في الأيام السبعة الأخيرة" وأوكرانيا "3819 وفاة" ورومانيا "3100 وفاة"، بحسب هذه البيانات.وقال كلوجه "معظم الأشخاص الذين يدخلون المستشفى ويموتون بسبب كوفيد - 19 اليوم لم يتلقوا اللقاح بشكل كامل".في المتوسط، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تلقى 47 في المائة فقط من سكان المنطقة التي تشمل دولا أوروبية وعديد من دول آسيا الوسطى، جرعتين من اللقاح.وبهدف مكافحة الوباء، دعت المنظمة إلى مواصلة حملات التحصين والاستخدام المكثف للكمامات والتزام إجراءات التباعد الاجتماعي.وأضاف كلوجه "تظهر توقعات موثوقة، أنه إذا توصلنا إلى نسبة 95 في المائة في استخدام الكمامات في أوروبا وآسيا الوسطى، يمكننا إنقاذ 188 ألف شخص من بين 500 ألف قد تصل إلى الوفاة بحلول شباط (فبراير) 2022".وسجلت ألمانيا 19702 إصابة يومية في المتوسط خلال الأيام السبعة الماضية، وهو مستوى لم يسجل منذ نهاية نيسان (أبريل) الماضي.وقالت هيلجه براون الذراع اليمنى لأنجيلا ميركل "الوضع خطير"، مضيفة "نحن نلاحظ عبئا هائلا في المستشفيات في تورينجن وساكسونيا"، وهما منطقتان متضررتان جدا.وقد يتخذ وزراء الصحة في الحكومة الفيدرالية والمقاطعات الألمانية قرارا بشأن فرض إجراءات تقييدية جديدة.لكن عودة الوباء تحدث في ألمانيا في ظل سياق سياسي معقد، مع اكتفاء الحكومة بتصريف الأعمال منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة بانتظار نتيجة المفاوضات بشأن تحالف جديد بين الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي.وصرحت ميركل في نهاية هذا الأسبوع، أنها "قلقة جدا" بشأن تطور الوباء معربة عن "حزنها الشديد" للعدد الكبير من الأشخاص الذين يبلغون أكثر من 60 عاما ولم يتلقوا اللقاح وأسفت لرؤية "بعض الاستهتار".من جانبه، دعا وزير الصحة ينس شبان كل المناطق إلى تشديد القيود الصحية على غير الملقحين من خلال منعهم من دخول بعض الأماكن العامة أو من خلال طلب اختبار "بي سي آر" الباهظ الثمن.وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 5020845 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019. وتأكدت إصابة 248038900 شخص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الأغلبية العظمى من المصابين، رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.وسجلت النمسا أمس ثمانية آلاف و594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد في 2021.كما تدهور الوضع في مستشفيات النمسا، حيث ارتفع عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة إلى 352 مريضا، بزيادة نسبتها 30 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي.ومن المرجح أن تدفع هذه الزيادة البلاد إلى فرض إجراءات جديدة تهدف إلى التصدي لتفشي الفيروس. ومن المقرر عقد اجتماع طارئ لمسؤولين وطنيين وإقليميين الخميس، بهدف التوصل لاستراتيجية مشتركة في النمسا، التي في الأغلب ما تتبنى مناطقها المختلفة توجهات متفاوتة.ويواجه نحو 20 في المائة من مناطق النمسا، التي تبلغ إجمالا 100 منطقة، إمكانية الخضوع لحظر، ما يعني منع السكان من المغادرة حال لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس أو تعافيهم. كما أنه سيتم قبول الشهادات التي تفيد بسلبية نتيجة اختبار كورونا.