«الصحة»: 70 % نسبة المحصنين بجرعتين

أعلنت وزارة الصحة وصول المملكة إلى 70 في المائة من التحصين بجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وثمن فهد الجلاجل وزير الصحة، رعاية واهتمام خادم الحرمين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، في المحافظة على صحة المواطن والمقيم وجعلوا صحة الإنسان أولا في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على دول العالم، فكانت بدعمهما المتواصل للقطاع الصحي، درعا أمام هذا الوباء، وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين سباقة إلى اتخاذ عديد من الاحترازات حتى أصبحت المملكة في مقدمة الدول في مواجهة الجائحة.وقال الجلاجل "قبل أشهر ليست بالبعيدة كنا نراقب معا ارتفاع عدد الحالات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد - 19، بكل أسى وحزن، وها نحن الآن نراقب انخفاضها بكل فرح وسرور، وهذا نتيجة وعيكم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورفع عدد المحصنين في مجتمعنا، والذي أبشركم بوصول نسبة التحصين فيه إلى 70 في المائة من مستكملي التحصين بجرعتين من اللقاح".وأضاف "نريد لسعادتنا ومناعتنا أن تكتمل، وذلك لا يتم إلا بمسارعة جميع المشمولين لاستكمال التحصين، بأخذ اللقاح، وتعزيز المناعة بحصول من تجاوزت جرعتهم الثانية ستة أشهر، على جرعة تنشيطية، وأن نلتزم بما بدأنا ونجحنا به، من عدم التهاون بالإجراءات الاحترازية وفق ما تتطلبه المرحلة، فتهاون فرد قد يهدم ما يتعاون من أجله مجتمع، وما يسببه التهاون في الإجراءات الاحترازية أو التأخر في التحصين باللقاح، يرجع بنا خطوات للوراء، وقد يسهم في موجات جديدة للوباء لا نرغب في حدوثها. وعيكم قصة نجاح تستحق الفخر، وتعاونكم لمسة وفاء لهذا الوطن، لذا كلنا ثقة بهذا الوعي وبهذا التعاون أن يستمر".وأشارت الوزارة إلى تسجيل 45 إصابة جديدة بكورنا، مقابل 32 حالة تعاف، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 54 حالة، تتلقى العناية المكثفة في المستشفيات.وأوضحت "الصحة" أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 548805 إصابات، مقابل 537722 حالة تعاف، بنسبة شفاء بلغت 98.6 في المائة.وأكدت تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8800 حالة.ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس.