ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 23.59 % خلال الربع الثالث

أعلن المرصد الوطني للعمل ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 إلى 23.59 في المائة، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 0.96 في المائة عن الربع السابق، كما ارتفع عدد العاملين السعوديين خلال الفترة ذاتها إلى نحو 60 ألف موظف وموظفة.وأوضح المرصد أن عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص وفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ في الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.826 مليون مشترك من إجمالي المشتركين، بنسبة ارتفاع بلغت 3.41 في المائة بينهم 65.06 في المائة من الذكور، و34.94 في المائة من الإناث.ويأتي تنامي معدلات نسب التوطين خلال الربع الثالث، نتيجة مساعي صندوق تنمية الموارد البشرية الحثيثة في تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية، حيث أسهم في دعم توظيف أكثر من 200 ألف شاب وفتاة للعمل في منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث.وقادت استراتيجية عمل الصندوق، إلى تطوير وتنسيق الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، علاوة على استحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال توطين عدة مهن وأنشطة اقتصادية في سوق العمل.ويقدم "هدف" مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن، منها: برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، وبوابة التطوير والتثقيف المهني (سبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.