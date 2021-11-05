88.2 مليار ريال استثمارات صناعة المنتجات الغذائية السعودية .. 6.1 % من القطاع

ذكرت لـ"الاقتصادية" وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة، يبلغ أكثر من 88 مليار ريال.وأوضح جراح الجراح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة يبلغ 88.191 مليار ريال وهو ما يشكل 6.12 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.وبين أن مصانع المنتجات الغذائية تشكل ما نسبته 14 في المائة من إجمالي عدد المصانع في المملكة، إذ يبلغ عدد مصانع الأغذية في المملكة خلال العام الحالي 1183 مصنعا، لافتا إلى أن عدد التراخيص الصناعية الصادرة للقطاع خلال العام الحالي يبلغ 23 ترخيصا.وأشار الجراح إلى تصدر قائمة المصانع المنتجة للأغذية في المملكة مجال صناعة حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار بنحو 296 مصنعا وتسهم في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة.وأكد أن القطاع الصناعي يتمتع بقدرات متميزة في عديد من الأنشطة، ولا سيما في مجال صناعة المنتجات الغذائية ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها.ولفت إلى أن ما يتمتع به القطاع من إمكانات كبيرة أسهمت بشكل كبير في وصول هذه المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة، وكذلك المساهمة في تصديرها للأسواق الإقليمية والدولية. وبحسب الجراح، تولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خاصة لقطاع الأغذية، حيث يعد من القطاعات المهمة التي سجلت نموا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، ما يؤكد أهمية المضي قدما في زيادة معدل الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين.