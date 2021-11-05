2.05 تريليون ريال تغطية المؤسسات لـ 7 طروحات في 2021

يشهد سوق الأسهم السعودية نشاطا متزايدا في الطروحات الأولية، بدعم مبادرات هيئة السوق المالية التي تعمل على زيادة الاستثمارات في السوق.

وتجد الطروحات الجديدة في السوق الرئيسة خلال العام الجاري، اهتماما واسعا من المستثمرين المؤسساتيين، حيث عكست أرقام التغطية حجم السيولة المتوافرة لاستغلال الفرص في السوق المحلية.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات المطروحة للاكتتاب العام، فإن حجم تغطية المؤسسات للطروحات السبعة الجديدة مجتمعة خلال العام الجاري، تجاوزت 166 مرة "16674 في المائة" من قيمة الطرح البالغة 12.32 مليار ريال، حيث ضخت البنوك أكثر من 2.05 تريليون ريال من أجل الحصول على حصص في الشركات المطروحة.

وقيمة التغطية المؤسساتية للطروحات السبعة الجديدة تتجاوز القيمة السوقية لتلك الشركات البالغة 72.3 مليار ريال عند طرحها، أي بزيادة 28 ضعفا، ليؤكد هذا الإقبال الواسع من فئة المؤسسات، سواء المحلية أو الدولية على الثقة في الاستثمار في السوق المحلية.

وخلال العام الجاري، جرى طرح سبع شركات وهي "النايفات، العربية للتعهدات الفنية، أكواباور، "إس تي سي حلول"، التنمية الغذائية، ذيب لتأجير السيارات، الخريف لتقنية المياه".

وتم الانتهاء من خمس شركات خلال الفترة الماضية وتداول أسهمها في السوق، بينما ما زال طرح العربية للتعهدات الفنية والنايفات قيد الإدراج وبمراحلها النهائية.

وشهد السوق خلال العام الجاري عديدا من الطروحات، حيث تم البدء في تداول خمس شركات جديدة في السوق الرئيسة وتسع شركات في السوق الموازية "نمو" بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وسط استهداف هيئة سوق المال لطرح 20 شركة للعام الجاري ونحو 24 شركة للعام المقبل، ما يجعل السوق في طفرة من الإدراجات.

وبحسب الرصد، فإن طرح "أكواباور" سجلت أعلى نسبة تغطية من بين الطروحات التي تمت في العام الجاري، بعد بلوغ التغطية 248 مرة "24800 في المائة"، حيث ضخت المؤسسات نحو 1.13 تريليون ريال، مقارنة بحجم الطرح البالغ 4.55 مليار ريال.

في المرتبة الثانية من حيث نسبة تغطية المؤسسات، "النايفات" بنحو 136مرة وبقيمة 161.8 مليار ريال مقارنة بحجم طرح 1.19 مليار ريال.

أما "أس تي سي حلول"، فتأتي في المرتبة الثالثة بتغطية تجاوزت 130 مرة وبقيمة تغطية 471.2 مليار ريال، علما بأن حجم الطرح عند 3.62 مليار ريال.

في المرتبة الرابعة من حيث نسبة تغطية المؤسسات، "العربية للتعهدات الفنية" بنحو 126 مرة وبقيمة 189.9 مليار ريال، مقارنة بحجم طرح بلغ 1.5 مليار ريال.

أما كل من التنمية الغذائية، الخريف، ذيب لتأجير السيارات" تراوحت التغطية بين 90 و60 مرة، وبحجم تغطية تجاوز 30 مليارا لكل منها.

ولم تعتد السوق السعودية على نسب تغطية بهذه الضخامة والطروحات متتالية في 10 أشهر فقط، حيث تعادل حجم التغطية للطروحات السبعة القيمة السوقية لأربع بورصات خليجية مجتمعة وهي بورصة الكويت، قطر، البحرين، وعمان، التي تقدر بنحو 397 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2021.

ومن بين الطروحات للعام الحالي، نجد اكتتابان ضخمان "أكواباور و"أس تي سي حلول"، وهما ضمن أكبر عشرة طروحات بتاريخ السوق السعودية، ما يزيد عمق السوق وتنوع الاستثمار.

ويقدر حجم الطرحين أكثر من 4.55 مليار ريال لشركة "أكوا باور" ونحو 3.62 مليار ريال للطرح الخاص بشركة "إس تي سي حلول" بإجمالي 8.17 مليار ريال.

وبذلك ترتفع قيمة أضخم عشرة اكتتابات أولية في تاريخ السوق السعودية إلى 177.6 مليار ريال، يأتي في مقدمتها عملاق النفط أرامكو السعودية، ثم البنك الأهلي السعودي.



* وحدة التقارير الاقتصادية