"روشن": أحياء سكنية عصرية متكاملة بأرقى المعايير

تُعد شركة روشن والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر شركات التطوير والعقاري في المملكة من حيث حجم مشاريعها في المملكة، وتهدف الشركة للمساهمة تحقيق استراتيجية الصندوق صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الاسكان من خلال المساهمة في زيادة معدلات تملك المنازل للمواطنين السعوديين إلى نسبة 70% بحلول العام 2030، وذلك من خلال تطوير أحياء سكنية متكاملة توفر أسلوب حياة عصري ضمن أرقى المعايير وأفضل المقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، والمساهمة في تهيئة فرص العمل والاستثمارات المميزة، ودعم وتطوير القطاع العقاري في المملكة بما يتوافق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ورؤية 2030 إضافة إلى تبنيى المبادرات الخضراء الصديقة للبيئة من خلال زرع حوالي مليون شجرية و 63 مليون شتلة في مختلف مشاريع الشركة.

دور الشركة

تطوير أحياء سكنية حيوية توفر أساليب حياة عصرية مستلهمة من إرثنا الحضري في مختلف مناطق المملكة الرئيسية، كما نعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات ودعم رواد الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة بشكل فعال في دفع عجلة النمو والازدهار في المملكة.

الأهداف

• رفع جودة حياة المواطن من خلال إحياء التراث السعودي في الأحياء السكنية بلمسة عصرية.

• تبني مبادرة السعودية الخضراء لتوفير أساليب حياة عصرية صديقة للبيئة.

• تسهيل إمكانية امتلاك الوحدات السكنية ذات الجودة العالية في أحياء سكنية متكاملة

• تطوير أحياء عصرية متكاملة تتناسب مع متطلبات قطاع الإسكان في المملكة

• المساهمة في رفع مستوى الاقتصاد والناتج المحلي، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية

• توفير فرص استثمارية مميزة للشركاء

مشاريع روشن

تعمل روشن العقارية على تطوير أحياء سكنية في أنحاء المملكة العربية السعودية، تتركز في تسع مدن ضمن أربع مناطق رئيسية: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير.

حيث نتميز بتصاميم حديثة مستلهمة من إرثنا الحضري، وبمعايير عالية ضمن أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع مختلف فئات المجتمع السعودي.

أحياؤنا

تعمل روشن على تطوير أحياء سكنية متكاملة ترتكز في مفهومها على تحقيق أسلوب حياة عصرية وحديثة للسكن تتوافق مع رؤية 2030، تساهم من خلالها في توفير بيئة إيجابية وجاذبة للعمل والترفيه تتوفر فيها مقومات جودة الحياة، من خلال تطبيق أعلى المعايير والمقاييس والجودة في مجالات التصميم والتخطيط والبناء.

شركاؤنا

ترتكز أعمالنا على عقد وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي توفر قيمة إضافية لملاك المجتمعات السكنية والشركاء والمستثمرين وصندوق الاستثمارات العامة. ونفخر في روشن العقارية بشراكاتنا المتينة التي نعمل من خلالها مع أفضل الشركاء في القطاعين العام والخاص ومن جميع أنحاء العالم.



حي سدرة

• أول أحياء روشن المتكاملة في الرياض وفي المملكة، حي سكني متكامل بطراز معماري يبرز هويتنا المحلية

• تم إطلاق مرحلة البيع على الخارطة للمرحلة الأولى من أصل 8 مراحل لحي سدرة في السابع من شهر أكتوبر من العام الحالي

• يحوي المشروع على شوراع حيوية تحوي ممرات للمشاة لتغير مفهوم الكربون والعوادم إلى مشي ورياضة اضافة إلى حديقة مصغرة.



• يجسد الحي اهتمام روشن في تطوبر أحيائها من خلال إضافة الجانب الثقافي في الطراز عمراني لتصميم الأحياء والمنازل والمرافق والتي من شئنها أن تساهم في بناء وحدات سكنية حضرية بأسلوب عصري.

• يضم حي سدرة أكثر من 30 ألف منزل، على أن يتم بناء أكثر من 3000 منزل خلال المرحلة الأولى بطابع حضري وطراز معماري سلماني مستوحى من العمارة النجدية يعكس هوية مدينة الرياض، وسيوفر الحي مساحات وواجهات متنوعة للمنازل تلبي مختلف فئات وشرائح المجتمع السعودي، وتسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع.

• تم تجهيز جناح مبيعات حي سدرة بأفضل الممارسات والأساليب التي تبرز تفاصيل الحي وتمكن العملاء من خوض رحلة مميزة لهم، إضافة إلى وجود فريق من الخبراء والمستشارين لتقيم كل الدعم اللازم للعملاء لإرشادهم بالمنتجات الملائمة لاحتياجهم والمساهمة في تقديم أفضل تجربة لعملائنا في مجتمعاتنا.

• تكون الزيارة لجناح المبيعات من خلال حجز موعد من خلال موقع روشن الالكتروني، وسيتم تنسيق المواعيد من خلال التواصل مع العملاء المسجلين حسب أسبقية التسجيل في موقع الشركة، وذلك مراعاة للأنظمة الحكومية والإجراءات الاحترازية.

• يضم الحي أكثر من 300 مرافق ووسائل للراحة تلبي مختلف احتياجات مجتمع حي سدرة.

• تم تصميم الحي لتشجيع نمط التفاعل بين السكان من خلال الشارع الحيوي المقابل للمنازل والذي يضم مسارات الدراجات والمشاة.

• الاهتمام بالطبيعة في سدرة أحد أهم ركائز تصميم وتخطيط الحي، حيث يضم الحي حدائق ومسطحات خضراء إضافة الوادي داخل الحي والذي يضفي طابع حيوي لتناغم الطبيعة مع المجتمع.

تصميم المشروع

• أخذ بعين الإعتبار في تصميم المشروع الاستدامة وزيادة مساحة المسطحات الخضراء

• تحوي الوحدات السكنية في المشروع على تواجد فراغات مفتوحة على بعضها لتعزز المرونة في توزيعها بحسب رغبات العملاء المختلفة.

• حرصت روشن على تعزيز التصميم بصالة عائلية في الطابق العلوي لمعظم التصاميم ما يراعي ثقافة المجتمع بترابط العائلة وبحاجتها للخصوصية، اضافة لان ذلك يسمح باستخدام الطابق السفلي كاملا للضيوف في حال وجودهم.

• يحوي الحي نوافذ واسعة واطلالات رائعه لمعظم الغرف، جميع الغرف مزودة بتهوية طبيعية بما في ذلك غرفة الخادمة.

• قدمت روشن نماذج لوحدات بميزات مختلفه تلامس الاحتياجات المختلفه للعائله السعوديه وتشكل مرونه في اختيار الوحده المناسب

• تصميم الوحدات راعى الجوانب العمرانيه والتي انتهت بمنتج متناسق مع محيطه ليقدم تجربه مميزه وامتداد لمبادرة انسنة مدينة الرياض

• اختيار شركة روشن للتطوير بتقنيه البناء مسبق الصب ستنعكس على جوده الوحدات السكنيه