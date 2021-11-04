أسعار الغاز في أوروبا تنخفض 3.5 % مع تدفق الإمدادات الروسية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا اليوم بعد أن أظهرت بيانات شبكات إمداد الغاز استئناف تدفق الإمدادات الروسية إلى ألمانيا عبر محطة مالنوف التي تتداول الشحنات الروسية القادمة عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، وفقا لما أوردته "الألمانية".

وتراجع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 3.5 % إلى 37.84 يورو لكل ميجاوات/ساعة، في حين تراجع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 3.4 % إلى 190.1 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر تعليماته الأسبوع الماضي إلى شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي بإعادة ملء خزانات الغاز التابعة لها في ألمانيا والنمسا اعتبارا من 8 نوفمبر الماضي بعد الانتهاء من إعادة ملء الخزانات في روسيا.