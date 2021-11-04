الذهب يتعافى من انتكاساته .. عزاء في خطة «الفيدرالي» لبدء تقليص تحفيزه دون رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد أن وجد المستثمرون عزاء في خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لبدء تقليص تحفيزه، دون رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1776.99 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0847 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوى منذ 13 تشرين الأول (أكتوبر) أمس الأول، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1775.60 دولار.

وقال مجلس الاحتياطي في تحرك متوقع على نطاق واسع "إنه سيبدأ خفض مشترياته الشهرية من الأصول في تشرين الثاني (نوفمبر)، مع خطط لإنهائها بحلول منتصف 2022".

وأشار إلى أنه سيتحلى بالصبر قبل رفع أسعار الفائدة متمسكا باعتقاده أن التضخم سيكون مؤقتا، منتظرا مزيدا من المؤشرات على نمو الوظائف.

وأوضح ستيفن إينس العضو المنتدب لدى "إس.بي.آي" لإدارة الأصول "نظرا إلى رأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم قد يستمر حتى منتصف 2022 تقريبا وبعض المؤشرات من سوق العمل على توظيف كامل كما يدل نمو الأجور، فإن تسريع تقليص المجلس التحفيز لن يستغرق وقتا طويلا، ما يضغط على الذهب".

ويميل خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة إلى دفع عوائد سندات الحكومة للارتفاع، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 23.62 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.6 في المائة إلى 1045.75 دولار، وصعد البلاديوم 2.4 في المائة إلى 2048.28 دولار.

إلى ذلك، صعد الدولار خلال تعاملات أمس، ليتعافى بعدما كرر مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أنه يتوقع أن يكون التضخم المرتفع مؤقتا، في حين تتجه الأنظار إلى بنك إنجلترا الذي قد يصبح أول بنك مركزي كبير يرفع أسعار الفائدة بعد أزمة جائحة كوفيد - 19.

وأعلن "المركزي الأمريكي" خفض مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري البالغة 120 مليار دولار بـ15 مليار دولار، لكن جيروم باول رئيس البنك قال "إنه لا توجد حاجة ملحة لرفع تكاليف الاقتراض".

وارتفع مؤشر الدولار بعد برهة من إعلان "المركزي الأمريكي" من 93.80 نقطة إلى 94.25 بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش أمس، وهو أعلى مستوى منذ الإثنين.

ووفقا لـ"رويترز"، انخفض اليورو مقابل الدولار 0.5 في المائة إلى 1.1578 دولار.

ونزل الاسترليني، الذي قاد المكاسب مقابل الدولار في بادئ الأمر بعد اجتماع "المركزي الأمريكي" 0.3 في المائة إلى 1.3644 دولار في حين يترقب المستثمرون لمعرفة ما إن كان صناع السياسات النقدية في بنك إنجلترا سيعلنون أول رفع لأسعار الفائدة بعد الجائحة.

وبالنسبة إلى بقية العملات نزل الين على نحو طفيف بمقدار دولار إلى 113.98 ين في نطاق تحرك جيد بعدما صعد إلى أعلى مستوياته منذ أعوام مقابل الدولار عند 114.69 ين في الشهر الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.26 في المائة إلى 0.7430 دولار مقتربا من المستوى الذي سجله الثلاثاء بعد اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي.

وبالنسبة إلى العملات الرقمية نزلت بيتكوين بنحو 2 في المائة إلى 61589 دولارا بعدما ظلت معاملاتها محدودة إلى حد ما بعد بلوغها أعلى مستوى على الإطلاق عند 67 ألف دولار في الشهر الماضي.