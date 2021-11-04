رئيس "فولكس فاجن" للعمال الألمان: مصنع "تسلا" سيهدد الوظائف



حث الرئيس التنفيذي لشركة "فولكس فاجن"، هربرت ديس، العمال الألمان على الاستعداد لعملية إصلاح شامل ذات عمق أكبر، من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية عندما تكثف شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، "تسلا"، إنتاج سياراتها في أول مصنع أوروبي لها خارج برلين في العام المقبل.

ونقلت "بلومبرج" عن ديس قوله اليوم، في خطاب معد ألقاه أثناء اجتماع للموظفين عقد في فولفسبورج، إن "تسلا" تقوم سريعا بتحسين جودة البناء الخاصة بها، وتبدو جاهزة للوصول إلى زمن إنتاج يبلغ 10 ساعات فقط للسيارة، في مصنعها المقام بمنطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الالمانية برلين.

ويستغرق مصنع "فولكس فاجن" الرئيسي للسيارات الكهربائية في مدينة تسفيكاو الواقعة شرقي ألمانيا، أكثر من 30 ساعة لإنتاج السيارة، وهو الرقم الذي يجب تخفيضه في العام المقبل ليصل إلى 20 ساعة فقط.

وقال ديس للعاملين في أول اجتماع يعقد للموظفين بأكبر موقع لتصنيع السيارات في العالم منذ تفشي جائحة كورونا: "نعم، أنا قلق بشأن فولفسبورج.. أرغب في أن يظل أطفالكم وأحفادكم يحظوا بفرصة للحصول على وظيفة آمنة هنا معنا في فولفسبورج.. هذه هي وجهة نظري اليوم، وهذا هو سبب وجودي هنا".