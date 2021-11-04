الأردن : نرفض الإساءة للسعودية والخليج .. وأمنهم من أمننا

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني أن أمن السعودية وأمن الخليج العربي جزء أساسي من أمن الأردن ونرفض أي إساءة للسعودية والخليج.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم سيمون كوفيني وزير الخارجية الإيرلندي الذي يزور الأردن حاليا حيث بحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية إضافة للتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وإعادة إطلاق مفاوضات لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وقال : نحن في الأردن نعد أمن السعودية وأمن الخليج العربي جزءا أساسيا من أمن الأردن ونرفض أي اعتداء على هذا الأمن ونرفض أي إساءة للأشقاء في السعودية والخليج ومستمرون في العمل معهم ومع الأصدقاء في المجتمع الدولي من أجل التقدم باتجاه حل الأزمة اليمنية التي يعيق الوصول إليها موقف الحوثيين الذي لا ينسجم مع كل الطروحات التي تعمل باتجاه حل الأزمة.

وأوضح أن موقف بلاده ثابت ولا بد من العمل على إنهاء هذه الكارثة في اليمن. مضيفا أن المرجعيات المتفق عليها التي تشمل قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض كلها أسس تتيح التقدم باتجاه إنهاء هذه الأزمة.