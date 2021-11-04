"موديرنا" تخفض توقعات مبيعات لقاح كورونا في 2021

خفضت شركة موديرنا الأمريكية توقعاتها بالنسبة لمبيعات لقاحات فيروس كورونا خلال عام 2021.

ونقلت "بلومبرج" عن الشركة القول إنها تتوقع أن تتراوح مبيعاتها ما بين 15 و18 مليار دولار هذا العام.

وحققت موديرنا إيرادات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام، وهو ما جاء دون توقعات المحللين.

وأضافت موديرنا أن لديها عقود طلبات للقاحات بقيمة 17 مليون دولار خلال عام 2022، وتتوقع أن تتراوح المبيعات ما بين 17 و 22 مليار دولار.

وتقول الشركة الآن إنها تتوقع إنتاج نحو 700 إلى 800 مليون جرعة لقاح العام الجاري، مقابل توقعات سابقة بإنتاج نحو 800 مليون إلى مليار جرعة.

وكان موديرنا تعرضت لانتكاسة مطلع هذا الأسبوع عندما قالت الإدارة الأمريكية للأدوية والأغذية إنها بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة منح الموافقة الطارئة لاستخدام لقاح الشرحة للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما.