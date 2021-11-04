عمومية "ميدغلف" توافق على زيادة رأس مال الشركة 50 % عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتامين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"موافقة الجمعية العامة الغير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 700 مليون ريال إلى 1.050 مليار ريال بنسبة 50 في المائة ، وستكون طريقة زيادة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 35 مليون سهم عادي.

وأوضحت الشركة أن سبب زيادة رأس المال لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة ورفع هامش وغطاء الملاءة المالية.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.