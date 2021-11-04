"نادك" توقع 3 اتفاقيات مع "بيور هارفست" للمزارع الذكية

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن توقيع 3 اتفاقيات مع شركة بيور هارفست للمزارع الذكية.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" إن الاتفاقيات الثلاث هي ، "اتفاقية إيجار" طويل المدى في مشروع مدينة نادك بحرض لمدة 20 سنة تبدأ من تاريخ سريان الاتفاقية وتكون قابلة للتمديد فيما يتعلق ببناء وتطوير وتشغيل المستأجر للبيوت المحمية الزراعية الذكية عالية التقنية في مدينة نادك بمساحة لا تقل عن 40 هكتاراً وذلك لاستيعاب التوسعات المستقبلية، شاملةً تقديم نادك لإمدادات المياه الجوفية للمستأجر من أجل غرض المشروع، و"اتفاقية خدمات المرافق "الطاقة والكهرباء وملاحقاتها" حيث سوف تقوم نادك بتوفير وبيع خدمات المرافق ومخرجات الطاقة ابتداءَ من تاريخ التشغيل حتى انتهاء اتفاقية الإيجار ، و"اتفاقية إطارية بخصوص التعاون في تقديم الخدمات المشتركة".

واتفق الطرفان على الدخول في تعاون وشراكة فيما يتعلق بتقديم نادك لخدمات السكن والنقل وخدمات الطوارئ والتموين لتسهيل أعمال المشروع ابتداءً من تاريخ التشغيل حتى انتهاء الاتفاقية .

وأشارت "نادك" أن المباحثات لاتزال جارية مع شركة بيور هارفست فيما يتعلق بالمزيد من التعاون الاستراتيجي المحتمل في المستقبل وسيتم الاعلان عن الأثر المالي وأية تطورات في هذا الخصوص في حينه.