«إعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية لشراء محفظة تمويل بـ 300 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - توقيعها اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الجزيرة لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تجاوزت 300 مليون ريال، بحضور ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.وتأتي الاتفاقية امتدادا لاتفاقية سابقة بين الجانبين، ليصل إجمالي قيمة محافظ التمويل العقاري المعاد تمويلها إلى 480 مليون ريال، ووقع الاتفاقية من جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، ومن جانب بنك الجزيرة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك نايف العبدالكريم، حيث تستهدف الاتفاقية إعادة تمويل المحفظة لتوفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني في المملكة وتسهيل إدارة المخاطر في القطاع.وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الشركة مستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- المتمثل في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية للوصول إلى 70 في المائة بحلول 2030، وذلك من خلال دعم سوق التمويل العقاري والجهات التمويلية لتقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة، ولزيادة إسهام قطاع التمويل العقاري في الناتج المحلي. ولفت إلى أن الاتفاقية المبرمة مع بنك الجزيرة تعد أكبر اتفاقية لإعادة التمويل العقاري في القطاع المصرفي، وهذا دليل على دعم الشركة المستمر لمقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة لزيادة نسبة تملك المساكن.