محللون: جميع الخيارات مطروحة على طاولة «أوبك +» اليوم .. السوق تواجه نقصا في الاستثمارات

تنطلق اليوم أعمال الاجتماع الوزاري الـ22 لوزراء الطاقة والنفط في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين، المعروف باسم "أوبك+" عبر الفيديو، لاستعراض تطورات وضع السوق النفطية وتحديد مستويات إنتاج كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وتراجعت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي بعد بيانات عن زيادة كبيرة في المخزونات النفطية الأمريكية، إضافة إلى مطالبات دول مستهلكة منتجي "أوبك+" بإقرار زيادة جديدة في الإمدادات تتجاوز الزيادة المتفق عليها منذ آب (أغسطس) الماضي 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

وقال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون "إن "أوبك+" تتحفظ على دعوة زيادة إنتاج النفط بشكل أسرع بهدف المساعدة على خفض أسعار البنزين التي باتت تمثل مصدر إزعاج واسع للإدارة والمستهلك الأمريكي، حيث أدت إلى تفاقم معدلات التضخم"، مشيرين إلى التزام المجموعة بزيادة الإنتاج تدريجيا، إذ إن أسواق النفط تعد متوازنة، كما أن التحالف لا يتخذ قراراته وفقا للضغوط الدولية".

وأوضحوا أنه على الرغم من ذلك فإن جميع الخيارات مطروحة على مائدة اجتماع منتجي "أوبك+" ولا يمكن استبعاد حدوث تغييرات مفاجئة، مبينين أن زعماء العالم بعد محادثات المناخ في "كوب 26" في جلاسكو صاروا على قناعة أكثر بضرورة ضمان عدم خروج التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره بسبب ارتفاع أسعار الغاز، جنبا إلى جنب مع تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ.

وأكد الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، أن ارتفاع الأسعار ليس مستمرا بلا نهاية رغم أن العوامل المحفزة للأسعار هي الأقوى والأوسع تأثيرا، مضيفا "لكننا وجدنا أيضا ارتفاع المخزونات الأمريكية المفاجئ، حيث يضغط بقوة على الأسعار ويهدد بتراجعات مؤثرة بسبب الشكوك في تعافي الطلب، بعد تسارع الإصابات الجديدة بوباء كورونا في عديد من دول العالم، خاصة في أوروبا".

وقال "إن التحالف يؤكد مجددا وحدته وتقارب الرؤى بين الدول الأعضاء، حيث وجدنا بعد إعلان السعودية عدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج في هذه المرحلة شهدنا ردود فعل مشابهة من دول منتجة بارزة في المجموعة ومتطابقة مع الموقف السعودي خاصة من الكويت والعراق والجزائر وأنجولا ونيجيريا".

من جانبه، ذكر جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" الكرواتي أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط جاء بتأثير من أزمة الغاز العالمية بعدما حلت المنتجات النفطية بديلا عن الغاز، لافتا إلى أن كبار مستهلكي النفط استشعروا صعود الأسعار صوب 85 دولارا للبرميل كما قفز البنزين الأمريكي إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام، ما جعل السوق تتطلع إلى زيادات إنتاجية أوسع من "أوبك+" التي تعاني من جانبها صعوبات في تلبية ذلك نتيجة نقص الاستثمار.

وأشار إلى أن اجتماع المنتجين اليوم سيراجع توصيات اللجنة الفنية لـ"أوبك+" ويقيم أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات، مبينا أن ارتفاع المخزونات الأمريكية قد يعزز اتجاه المجموعة نحو الحفاظ على زيادة الإنتاج المحدودة وقدرها 400 ألف برميل يوميا، وإرجاء تخفيف قيود الإمدادات التي أحدثها الوباء العام الماضي بسرعة أكبر.

من ناحيته، قال أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة "إن كبار الاقتصادات الدولية بدأت بالفعل في البحث عن البدائل لتقليل وتيرة صعود الأسعار خاصة فيما يخص الوقود"، لافتا إلى لجوء الصين إلى الاستعانة بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي كما تعتزم الولايات المتحدة اتخاذ خطوة مشابهة وهي تترقب الخطوة المقبلة لكبار المنتجين خلال اجتماع اليوم، حيث تكثف مطالباتها بزيادة الإنتاج للحد من صعود أسعار البنزين بوتيرة سريعة وحادة".

وأوضح أن كل المؤشرات تصب في مصلحة احتمالية إبقاء "أوبك+" على سياستها الإنتاجية الحالية، ومن هذه المؤشرات تصريحات ديامانتينو بيدرو أزيفيدو وزير النفط الأنجولي التي تشدد على أن خطة "أوبك+" لزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل كل شهر "تعمل بشكل جيد ولا داعي للخروج عنها".

بدورها، قالت الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة "إن "أوبك+" تدخل اجتماع اليوم وهي على قناعة وثقة بنجاح سياساتها التي انتشلت السوق في أكثر فترات الضعف صعوبة في نيسان (أبريل) من العام الماضي وهي فترة ذروة وباء كورونا"، مشيرة إلى توافق المجموعة على أنه لا ينبغي ضخ النفط الخام بشكل أسرع من الوتيرة الحالية، حيث إن الوباء لا يزال يضعف الطلب.

وأشارت إلى أن "أوبك+" تؤكد أن بعض المنتجين لا يزالون يكافحون للوصول إلى حصص إنتاجهم الأعلى بعد التخفيضات الكبيرة في العام الماضي كما أن إعادة الإنتاج بسرعة أكبر ستجعل مهمتهم أكثر صعوبة كما تبين المجموعة للمستهلكين أن زيادة صادرات النفط الخام لن تفعل الكثير لخفض أسعار الطاقة التي ارتفعت في أجزاء من أوروبا وآسيا بسبب نقص الغاز الطبيعي والفحم.

وفيما يخص الأسعار، انخفض النفط أمس بعد أن أشارت بيانات الصناعة إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحسب "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 98 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 83.74 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أحسن حظا من سابقتها، إذ نزلت هي الأخرى 1.32 دولار أو 1.6 في المائة إلى 82.59 دولار للبرميل.

وقال محللون في "أيه.إن.زد" في مذكرة أمس "تراجع النفط الخام مع تصاعد الضغوط على "أوبك" لزيادة الإنتاج".

وفي إشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تشجع على زيادة الإمدادات في أماكن أخرى، قالت شركة بريتيش بتروليوم أمس الأول "إنها ستزيد استثماراتها في أعمال النفط الصخري والغاز البرية في الولايات المتحدة إلى 1.5 مليار دولار في 2022 من مليار دولار هذا العام".

وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة أعوام الأسبوع الماضي، مدعوما بانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وتمسك منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتجمع "أوبك+"، بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميا.

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 83.37 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 82.49 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق، كما أن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 84.66 دولار للبرميل.