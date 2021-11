«كوب 26» .. التمويل جوهر المعركة في مكافحة الاحتباس الحراري

تعهدت بنوك وشركات تأمين ومستثمرون لديهم 130 تريليون دولار تحت تصرفهم أمس بجعل كبح تغير المناخ في صميم عملهم، وحصلوا على دعم في شكل جهود لجعل الاستثمار الأخضر على أساس ثابت.وبحسب "رويترز"، يلزم إعلان صدر في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" في اسكتلندا الموقعين عليه، والذين يمثلون نحو 40 في المائة من رؤوس الأموال في العالم، بالاضطلاع "بحصة عادلة" من الجهود لمكافحة التغير المناخي.لكن كيفية الوفاء بهذه التعهدات تماما، ولا سيما في العالم النامي، لا يزال يجري العمل عليها. وقبل كل شيء، فستحتاج إلى كثير من المال.وتوقع مارك كارني مبعوث الأمم المتحدة للمناخ، الذي جمع ائتلاف جلاسكو المالي من أجل خفض صافي الانبعاثات للصفر، أن يكون الرقم 100 تريليون دولار على مدى العقود الثلاثة المقبلة. وذكر أن قطاع التمويل يجب أن يجد طرقا لجمع أموال خاصة للوصول بالجهود إلى ما هو أبعد بكثير مما يمكن للدول وحدها فعله.وقال محافظ بنك إنجلترا المركزي السابق في كلمة أمام القمة "المال موجود .. لكن هذا المال يحتاج إلى مشاريع ذات صافي انبعاثات صفري وبعدئذ هناك طريقة لتحويل هذا إلى وضع مستدام، وهذا هو التحدي".وأبرزت تصريحات كارني مشكلة غالبا ما يشير إليها المستثمرون الذين يحتاجون، في مواجهة عدد لا يحصى من المخاطر المتعلقة بالمناخ، إلى التأكد من محاسبتهم بطريقة شفافة، ويفضل أن تكون موحدة في جميع أنحاء العالم.وقال نيك روبينز من معهد جرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة "بعض الأجزاء المتشابكة الرئيسة في لغز التمويل تتجمع الآن".وغداة الإعلان الكبير الصادر عن قادة العالم لخفض الغازات الدفيئة، جاء أمس دور الخبراء الماليين والمفاوضين الذين سيتعين عليهم خلال مؤتمر "كوب 26" في جلاسكو مناقشة التمويل وطرق مكافحة الاحتباس الحراري ومساعدة المحرومين بشكل خاص على التكيف مع آثاره المدمرة.وتتعرض البلدان لضغوط للقيام بالمزيد للحد من تغير المناخ من ناحية وحماية السكان من الكوارث الطبيعية الحالية من ناحية أخرى، مع هدف يحد الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية وتأكيد فكرة أن كل عشر درجة له أهمية.وبحسب "الفرنسية"، التمويل هو جوهر المعركة في هذه المعادلة وتطالب البلدان النامية التي تضررت بشدة من آثار ظاهرة الاحتباس التي تتحمل مسؤوليتها بشكل هامشي فقط، بالوفاء بالوعد الذي مضى عليه عقد من الزمن بتمويل سنوي من البلدان المتقدمة بمستوى 100 مليار دولار.وأكد ريشي سوناك وزير الخزينة في المملكة المتحدة، الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ الحاسم المنعقد حتى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) أن هذا الأمر سيحصل بفضل "كوب 26".وقال أمام المؤتمر "نعلم أنكم واجهتم كارثة مزدوجة مع كوفيد وتغير المناخ. لهذا السبب سنحقق هدف 100 مليار دولار للدول النامية لتمويل المناخ".من ناحية القطاع الخاص، قطعت وعود بحياد الكربون. مئات الأطراف المالية من البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول ملتزمون الآن بتحقيق هذا التوازن بين انبعاثات الكربون وامتصاصه في منتصف القرن، كما أعلن الأربعاء مارك كارني خلال "كوب 26" وهو يرأس هذا التحالف الذي تم إنشاؤه برعاية الأمم المتحدة.أطلق تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي صفر كربون Glasgow Financial Alliance for Net Zero قبل بضعة أشهر ويضم الآن 450 طرفا ماليا من 45 دولة يمثلون نحو 130 ألف مليار دولار من الأصول، وفقا لمبعوث الأمم المتحدة والحاكم السابق للبنك المركزي البريطاني.تلتزم هذه المؤسسات بالحياد الكربوني بحلول 2050 "كحد أقصى" "والمساهمة بحصتها لخفض الانبعاثات إلى النصف خلال هذا العقد" ومراجعة أهدافها كل خمسة أعوام.لكن هذا التحالف لا يرضي المنظمات غير الحكومية التي تؤكد أنه لا يمنع الاستثمارات في الفحم أو النفط.وقالت لوسي بينسون مديرة شركة Reclaim Finance الأربعاء "أكثر من 130 ألف مليار دولار ولا قاعدة واحدة لمنع استثمار دولار واحد في مواجهة التغير المناخي" المسؤول عن معظم الاحترار.بعد يومين من قمة رؤساء الدول والحكومات، تعهدت 100 دولة الثلاثاء بأن تخفض بشكل كبير انبعاثاتها من الميثان CH4 وهو من غازات الدفيئة الأقل شهرة من ثاني أكسيد الكربون والأقوى منه بكثير.ترمي هذه البلدان التي تمثل أكثر من 40 في المائة من انبعاثات الميثان من الأنشطة البشرية "تربية المواشي وصناعة النفط والغاز وإنتاج النفايات" الى خفضها بنسبة 30 في المائة على الأقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2020.والدليل على صعوبة تحقيق إجراءات مشتركة في مكافحة تغير المناخ، غابت الدول الأكثر تلوثا عالميا مثل الصين وروسيا والهند عن القمة. وأسهم غياب العملاق الاقتصادي الصيني في إشعال شرارة خلاف بين واشنطن وبكين.قبل وقت قصير من مغادرته جلاسكو مساء الثلاثاء، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة نظيره الصيني شي جينبينج معتبرا أنه ارتكب "خطأ فادحا" بتغيبه عن "كوب 26".وأضاف "إنها مسألة ضخمة، وهم الصينيون أداروا ظهورهم. كيف يمكن التصرف على هذا النحو وادعاء الريادة؟".وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ونبين فجر الأربعاء هذه التصريحات بأنها "كلام فارغ".وقال وانج الأربعاء إن الدول النامية والناشئة ومنها الصين تواجه "مشكلات عملية" لتحقيق هذه "الأهداف الطموحة"، مشيرا على وجه الخصوص إلى "نقص التقنيات المناسبة".من جهته، رفض الكرملين أمس انتقادات صدرت الثلاثاء عن الرئيس الأمريكي جو بايدن حول غياب فلاديمير بوتين عن قمة المناخ في جلاسكو، مؤكدا أن روسيا تتعامل بـ"جدية" مع مسألة مكافحة الاحترار المناخي.وبحسب "الفرنسية"، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بسكوف "نحن لا نوافق "على انتقادات" بايدن مشددا على أن تحركات روسيا على صعيد مكافحة الاحترار المناخي "متماسكة وجدية".وكان بايدن قد ندد بقوة الثلاثاء بغياب قادة الصين وروسيا عن مؤتمر المناخ "كوب 26" في جلاسكو حيث أبرمت نحو 100 دولة اتفاقا لاحتواء انبعاثات الميثان أحد المصادر الرئيسة للاحترار المناخي.وقال الرئيس الأمريكي متحدثا عن بوتين "مناطق التندرا تحترق، إنها تحترق حرفيا. وهو يواجه مشكلات مناخية خطرة جدا لكنه يلتزم الصمت".ورد بيسكوف قائلا "التندرا تحترق فعلا لكن علينا ألا ننسى أن الغابات تحترق أيضا في كاليفورنيا وتركيا ومناطق أخرى في العالم".وأضاف "نحن لا نقلل من أهمية ما يحصل في جلاسكو. لكن تحركات روسيا حيال المناخ غير مرتبطة بحدث هنا أو آخر هناك".إلى ذلك، تعهدت أكثر من 12 دولة، من بينها الولايات المتحدة، الثلاثاء بتكثيف حماية مياهها الإقليمية لكن نشطاء قالوا إن التعهد يفتقر إلى الطموح اللازم لتغيير الوضع الراهن المتمثل في التدمير المستمر للمحيطات.وبحسب "رويترز"، يأتي هذا التعهد ضمن سلسلة من الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة في جلاسكو، حيث اجتمع القادة والمفاوضون للحفاظ على هدف يشهد تراجعا ويتمثل في وضع حد أقصى لارتفاع درجات حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة.ومن بين الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن تعهد بإنهاء إزالة الغابات بحلول 2030، وخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 في المائة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2020.ودعا العلماء والنشطاء كافة الدول إلى الاعتراف أيضا بالصلة بين المحيطات وتغير المناخ، قائلين إن الإدارة المستدامة للبحار يمكن أن تساعد على تنظيم مناخ الأرض على نحو أفضل.أعلن المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري أن الولايات المتحدة ستصبح الدولة 15 التي توقع على التعهد الخاص بالمحيطات، الذي صادقت عليه الاقتصادات الأخرى المعتمدة على المحيطات ومنها إندونيسيا واليابان وكينيا وتشيلي والنرويج. ويدعو التعهد إلى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة القائمة على المحيطات، وإنهاء استخدام الكربون في الصناعات وإجراء المزيد من البحث العلمي.لكن البيان لم يشر إلى إنهاء الدعم الحكومي السنوي الهائل الذي يقدم لأنشطة مثل الصيد الصناعي، وهو محرك رئيس للاستغلال المفرط للبحار.ووصفت منظمة السلام الأخضر (جرينبيس)، وهي منظمة بيئية غير حكومية، الإعلان بأنه "هزيل".وقالت لويزا كاسون الناشطة في مجال المحيطات في منظمة السلام الأخضر ببريطانيا "نحتاج إلى رؤية إجراءات لإنشاء شبكة من محميات المحيطات تغطي ما لا يقل عن 30 في المائة من محيطاتنا بحلول 2030. نحن بحاجة إلى مناطق لا توجد فيها أي أنشطة تجارية، حتى يمكن للطبيعة ومجموعات الأسماك التي تعتمد عليها مصايد الأسماك أن تتعافى وتزدهر".وثلثا كوكب الأرض مغطى بالمياه، وتمتص المحيطات الحرارة وثاني أكسيد الكربون وتعيد توزيعهما عبر الكوكب. ولكن مع ارتفاع تركيزات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وارتفاع درجات الحرارة بمعدل ينذر بالخطر، فإن النظم البيئية البحرية تكافح من أجل مواكبة ذلك.وقال داون رايت، كبير العلماء وعالم المحيطات في شركة إي.إس.إر.ئي الأمريكية المختصة في بيانات رسم الخرائط، لرويترز في مقابلة عبر الإنترنت إن فهم العلاقة بين المحيطات وتغير المناخ أمر بالغ الأهمية للوفود المشاركة في مؤتمر المناخ بجلاسكو حتى تتمكن من وضع خطة لإدارة المحيطات بشكل مستدام.وأضاف "نخفض في الوقت الحالي وبشدة انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية في المحيط، أشياء مثل الصيد بشباك الجر بواسطة أساطيل الصيد، والأنشطة التي تزعج قاع البحر. يجب أن ندرج المحيطات في كيفية حساب الانبعاثات والتلوث، وآمل أن يدرك مؤتمر الأمم المتحدة هذه المشكلة".