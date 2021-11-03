بعد انهيار الليرة .. أكوام من النقود في أيدي اللبنانيين بلا قيمة

يعمل أنطوان حداد، الذي يمتلك مطعما، في هذه المهنة منذ أكثر من 35 عاما، لكنه يقول "إن أمله في الاستمرار كاد أن يتبدد، وسط أسوأ أزمة مالية يعيشها لبنان في العصر الحديث".فقدت الليرة اللبنانية نحو 90 في المائة من قيمتها خلال العامين الأخيرين، الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.وبحسب "رويترز"، بالنسبة إلى حداد فإن الفرق بين هذه الأزمة وما عاشه لبنان من أزمات من قبل بما فيها الحرب الأهلية "1975 - 1990" هو أنه لا نهاية تلوح في الأفق للأزمة الحالية.وأضاف بلهجة ساخرة مشيرا إلى رزم أوراق النقد المتزايدة التي يحتاج إليها اللبنانيون حتى لمشترياتهم الأساسية بعد انهيار العملة، أن "القائمين على شؤون الحكم في البلاد وعدوا المواطنين بالمال الوفير، وأصبح لديهم بالفعل قدر كبير من أوراق النقد، لنلعب بها".وقال حداد الذي يعمل مطعمه الصغير منذ 1984 "إنه لا يستطيع شراء سوى 10 في المائة من زيت الزيتون الذي يستخدمه، بالمبلغ الذي كان يشتري به كل احتياجاته منه".عمدت الحكومة، التي تواجه انتخابات في آذار (مارس) وهي تحاول التوصل إلى خطة إنقاذ يوافق عليها صندوق النقد الدولي، إلى زيادة بدل الانتقال إلى ثلاثة أمثاله للعاملين لتخفيف بعض الصعوبات، لكن أغلب المرتبات، بل وحتى الحد الأدنى للأجور، لم تشهد أي تعديل.ويشعر موسى يعقوب الذي يملك كافيه بالذهول، لكمية الأموال التي يحتاج إليها لإدارة نشاطه.قال وهو يحصي نحو عشرة ملايين ليرة، كانت قيمتها 6600 دولار قبل الأزمة وانهارت قيمتها الآن لأقل من 500 دولار بسعر الصرف في السوق، "لم أمسك من قبل في يدي هذا المبلغ".وذكر أن هذا المبلغ كان يكفي من قبل لتشغيل الحانة لأشهر، لكنه لا يسدد سوى فاتورتين فحسب الآن.وغير صاحب متجر بقالة اسمه روني بو راشد الطريقة التي يحتفظ بها بأوراق النقد في درج النقود، لأن الفئات الأصغر من أوراق النقد قل استعمالها، ولم يعد للعملات المعدنية وجود تقريبا.قال بو راشد "إنه يتردد في تقدير حجم ما يحمله في جيوبه من مال عندما يهم بالخروج".وربما تتجاوز قيمة فاتورة مطعم واحد الآن ما يحصل عليه بعض العاملين.إلى ذلك، أفاد تقرير في لبنان أمس بارتفاع أسعار جميع المحروقات.وارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 7800 ليرة والديزل أويل 7700 ليرة والغاز 10200 ليرة.ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 304 آلاف ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 313 ألفا و400 ليرة لبنانية.وطبقا للوكالة، بلغ سعر المازوت 282 ألفا و500 ليرة لبنانية، وقارورة الغاز 244 ألفا و500 ليرة لبنانية.