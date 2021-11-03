الإمارات ووكالة الطاقة المتجددة تطلقان منصة لتسريع المشاريع

قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء إن أبوظبي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة أطلقتا منصة عالمية لتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة.

وأضافت أن صندوق أبوظبي للتنمية سيكون أول شريك إستراتيجي في المنصة مع الوكالة وسيساهم بنحو 400 مليون دولار، لمساعدتها على جمع ما لا يقل عن مليار دولار.

وبحسب (رويترز) قالت الوكالة الرسمية أن المنصة تهدف إلى توليد 1.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

