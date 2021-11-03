تخصيص سهمان حد أدنى لكل مكتتب في "العربية" .. ورد الفائض في 4 نوفمبر

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب للشركة العربية للتعهدات الفنية (العربية) إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها بنسبة تخصيص 0.9% علما بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وطرحت الشركة 15 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و 10% للأفراد. وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت الثلاثاء 26 أكتوبر وانتهت الخميس 28 اكتوبر باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 1.5 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة و بسعر 100 ريالا للسهم الواحد وذلك من خلال الجهات المستلمة.

تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد للشركة العربية للتعهدات الفنية:

- عدد المشاركين الأفراد 655,179

- الأسهم المطروحة للأفراد 1,500,000 سهم

- سعر الطرح 100 ريالاً للسهم

- تغطية الأفراد 1,482%

- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 2,223,548,000 ريال سعودي

- التخصيص (2) سهمين كحد أدنى لكل فرد

- تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.9%

وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 4 نوفمبر 2021م.