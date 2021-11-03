المهاجرون يؤسسون 110 آلاف شركة في ألمانيا خلال عام .. تعادل 21 % من إجمالي المسجلة

كشفت دراسة حديثة عن تراجع قوي في عدد الشركات التي أسسها مهاجرون في ألمانيا خلال أزمة جائحة كورونا.وجاء في الدراسة، التي أجراها بنك التنمية الحكومية "كيه إف دابليو" ونشر نتائجها أمس، أن نسبة مؤسسي الشركات بين الذين لم يحملوا الجنسية الألمانية مولدا، تراجع العام الماضي لأول مرة منذ عام 2009 لأقل من نسبتهم بين القوى العاملة في ألمانيا.وبحسب البيانات، أسس المهاجرون العام الماضي نحو 110 آلاف شركة (160 ألف شركة عام 2019)، ما يعادل 21 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة في عام 2020 والتي كانت منخفضة بالفعل. وشكلت نسبة 26 في المائة عام 2019.وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك، فريتسي كولر-جايب: "الشركات التي يؤسسها مهاجرون تراجعت إلى مستوى يفوق المتوسط في عام كورونا"، مشيرة في المقابل إلى أن المهاجرين ما زالوا ركيزة مهمة في تأسيس الشركات في ألمانيا.وبحسب البيانات، انخفض إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها في ألمانيا العام الماضي إلى 537 ألف شركة (605 آلاف شركة عام 2019)، وفقا لما نقلته "الألمانية".إلى ذلك، حذر زيجفريد روسفورم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، الحكومة الألمانية من أن استراتيجيتها الخاصة بمكافحة جائحة كورونا تسير في الاتجاه الخاطئ. ودعا أمس إلى اتخاذ تدابير "مفهومة ومخطط لها" لمساعدة الشركات خلال المرحلة التالية من الجائحة. وطالب روسفورم الحكومات الاتحادية وحكومات الولايات إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة العدد المتزايد بصورة سريعة من الإصابات الجديدة.وقال روسفورم: "السياسيون معرضون لخطر ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبوه الخريف الماضي، عندما ابتعدوا عن الإجراءات المتسقة والفعالة مركزيا".ودعا روسفورم إلى تبني قاعدة تسمح فقط للأشخاص الذين تعافوا من كورونا أو تم تطعيمهم أو لديهم اختبار فيروس سلبي بالعودة إلى مقار العمل، مشيرا إلى أن هذا سيحتاج إلى "أساس قانوني اتحادي واضح حتى تتمكن الشركات من تطبيق إجراءات وقائية بطريقة مفهومة ومخططة لموظفيها في الأسابيع المقبلة".وقال روسفورم: "بالنظر إلى أرقام الإصابات المتزايدة بسرعة، فإنه لا يلائم خطورة الموقف أن يتم التلميح علنا إلى عودة الأمور إلى طبيعتها قريبا". وتريد الأحزاب الثلاثة، التي تتفاوض لتشكيل الحكومة المقبلة (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والأحرار)، إنهاء صلاحية الأساس القانوني لقيود جائحة، مثل حظر التجول، في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقال روسفورم: "بدلا من كسر موجة (الإصابات) بإجراءات شاملة واحتواء متسق، فإننا مهددون مرة أخرى بمزيج غير فعال من إجراءات الولايات غير المتسقة".من جهة أخرى، واصل مؤشر إيفو الألماني لمناخ أعمال شركات تصنيع السيارات في ألمانيا تراجعه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وقال مدير مركز إيفو للمنظمات الصناعية والتقنيات الجديدة، أوليفر فالك، أمس: إن مؤشر إيفو تراجع من 9.8 نقطة في أيلول (سبتمبر) إلى 8.5 نقطة في الشهر الماضي.وأضاف أن "الشركات المصنعة وشركاتها الموردة قيمت الوضع الراهن على نحو شديد التفاوت".في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم الوضع من 29.9 إلى 46.2 نقطة، لكن مؤشر الصادرات تراجع وإن ظل عند مستوى مرتفع. وقال فالك:" أسواق العمل في الخارج لا تزال تعمل بشكل رائع" مشيرا إلى امتلاء دفاتر طلبيات الشركات "غير أن كل الشركات لا تزال تشكو من مشاكل التوريد". ولا يزال وضع الأعمال بالنسبة إلى الموردين سيئا، غير أن المؤشر تحسن من سالب 11.5 إلى سالب 9.8 نقطة، إذ لا يزال الموردون يشكون نقص الطلبيات مع تراجع الطلب، كما أنهم لا يكادون ينتظرون محفزات من التصدير.وأبقى الموردون على توقعات حذرة فيما يتعلق بالإنتاج، حيث وصل المؤشر إلى 4.3 نقطة بعد سالب 1.3 نقطة في أيلول (سبتمبر) الماضي.وقال فالك: إن "الأرقام تعكس قلق الموردين حيال عدم قدرتهم على مواكبة التغير الهيكلي في قطاع صناعة السيارات".