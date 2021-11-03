«نمو» تضيف 172 نقطة بتداولات قيمتها 38 مليون ريال

سجلت السوق الموازية "نمو" ارتفاعا بنحو 172 نقطة وبنسبة 0.69 في المائة لتغلق عند 25115 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 42 في المائة بنحو 29 مليون ريال لتصل إلى 38 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 117 ألف سهم لتصل إلى 375 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 22 في المائة بنحو 520 صفقة لتصل إلى 1.8 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "إنماء الروابي" بنحو 29 في المائة ليغلق عند 42.80 ريال، يليه سهم "التطويرية الغذائية" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 203 ريالات، وحل ثالثا سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 1.2 في المائة ليغلق عند 353.40 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم المتراجعة "غاز" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 102 ريال، يليه سهم "بنان" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 57 ريالا وحل ثالثا سهم "برجرايزر" بنحو 0.87 في المائة ليغلق عند 227.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 15.7 مليون ريال، يليه سهم "الناقول" بقيمة ستة ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "إنماء الروابي" بقيمة 4.9 مليون ريال.