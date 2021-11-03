مزرعة بهادلا حجر الزاوية في خطة الهند للطاقة النظيفة .. والحياد الصفري بحلول 2070

خلف الجمال التي ترعى العشب الجاف على حافة صحراء ثار، تمتد واحة من الألواح الشمسية الزرقاء، مشكلة مزرعة طاقة شمسية عملاقة في بهادلا هي حجر الزاوية في خطة الهند لتصبح رائدة في مجال الطاقة النظيفة.

وبحسب "الفرنسية"، لا تزال الهند ثالث أكبر مصدر لانبعاث الكربون في العالم، وتنتج نحو 70 في المائة من طاقتها الكهربائية في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

إلا أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أعلن أمس الأول أن 50 في المائة من الطاقة التي ستعتمد عليها الهند بحلول عام 2030 ستكون نظيفة، مؤكدا أن الهند تسعى إلى تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2070.

وتقع مزرعة بهادلا في ولاية راجاستان الصحراوية على مساحة تساوي مساحة جمهورية سان مارينو، وتتلقى أشعة الشمس طيلة 325 يوما كل عام.

ويقدم المشروع من قبل المروجين كنموذج للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

ويقول مسؤول عن سياسة الطاقة في مشروع "الولاية -الصحراء" سوبود اغاروال إن في راجاستان "مساحات شاسعة لا ينمو فيها العشب. أما الآن، لم نعد نرى إلا ألواحا شمسية. هذا تحول هائل".

ويضيف أغاروال "(في العقد المقبل) ستكون راجاستان مختلفة. ستكون ولاية راجاستان الشمسية".

كان لبناء مزرعة بهادلا في وسط الصحراء تأثير ضئيل في المساكن والزراعة. ويراقب مئات الأشخاص المنشآت فيما تزيل الروبوتات الغبار والرمل من الألواح الشمسية البالغ عددها عشرة ملايين.

ولا تزال مشاريع أخرى قيد التنفيذ. ففي ولاية جوجارات مثلا، أطلق ناريندرا مودي العام المنصرم مشروع بناء مزرعة طاقات متجددة بمساحة سنغافورة. وبدأ العديد من أغنياء الهند، مثل موكش امباني وغوتام اداني - أغنى رجلين في آسيا - في الاستثمار في القطاع.

ووفقا لتقرير نشر عام 2019، فإن 21 مدينة من أصل 30 مدينة الأكثر تلوثا في العالم هي مدن في الهند التي هي مسكن لـ1.3 مليار شخص يستهلكون طاقة أكثر بسبب ازدياد التحضر.

وتنوي الهند في العقدين المقبلين إضافة قدرات انتاج طاقة كهربائية توازي بقوتها تلك المستخدمة في أوروبا، بغية تلبية الطلب المحلي المتزايد، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

وإذا زادت قدرات الطاقة المتجددة في الهند خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، فسيتعين مضاعفتها خمس مرات أيضا للوصول إلى هدف انتاج طاقة بقدرة 500 جيجا واط عام 2030.

ويشكك مدير شركة استشارات الطاقة المتجددة "بريدج تو إنديا" فيناي روستاجي بالمشاريع التي تطرحها الهند معتقدا أن الحكومة الهندية تسعى قبل كل شيء "لتظهر للعالم أننا على الطريق الصحيح".

ويقول متأسفا "لسوء الحظ، أعتقد أن لا طريقة نستطيع من خلالها تحقيق هذا الهدف".

ويحذر الخبراء من أن الإصلاح الأساسي لنظام الطاقة في الهند سيظل يتطلب الكثير من الوقت والجهد رغم كون تركيب الألواح الشمسية رخيص نسبيا.

ولا تزال الهند تستورد نحو 80 في المائة من الألواح الشمسية من الصين لأن القدرة على الإنتاج المحلي لا تزال غير كافية.

وقدمت مشاريع الطاقة الشمسية العملاقة مثل مشروع بهادلا على أنها نجاحات، إلا أنها قد تواجه في مشكلات الاستحواذ على الأراضي والمزيد من الدعاوى القضائية من أصحاب الأراضي المصادرة.

ويقدر بعض الخبراء ان مستقبل الطاقة الشمسية في الهند سيتشكل بشكل أساسي من تكاثر وحدات الانتاج الصغيرة عوضا عن الكبيرة منها، مثل وحدة الانتاج التي وضعها الطبيب والمزارع أميت سينغ في قريته بالوجي في راجاستان.

وعندما تعرضت القرية لانقطاع متكرر للتيار الكهربائي ونقص في المياه، خطرت للطبيب سينج فكرة، ويقول لوكالة فرانس برس "لطالما رأيت الشمس وأشعتها، وسألت نفسي: لماذا لا أتحكم فيها لتوليد الكهرباء؟"

وبدأ بوضع ألواح شمسية على سطح مستوصفه، ما أسهم في تغطية إنتاج نصف حاجته للطاقة الكهربائية في المركز. وأنفق مدخراته فيما بعد لتركيب محطة إنتاج طاقة بقدرة ميجاواط في مزرعة عائلته الصغيرة.

ووصلت تكلفة هذه المحطة الصغيرة للطاقة الشمسية إلى 35 مليون روبية (400 ألف يورو) فيما تدر عليه بربح 400 ألف روبية شهريا (4600 يورو) من بيع طاقة لشركة الكهرباء الهندية.

ويقول "أشعر أنني أساهم في تطوير قريتي".

ويرى ارونبها غوش الخبير في السياسة المناخية في مجلس الطاقة والبيئة والمياه أن تخفيض أسعار هذه الأنواع من التركيبات الصغيرة ضروري.

ويعد أنه "عندما يكون القروي قادرا على توليد الكهرباء باستخدام محطة طاقة شمسية قريبة من مزرعته وعلى ضخ المياه وعلى تشغيل أحد سكان القرية لمصنع نسيج باستخدام الألواح الشمسية الموضوعة على السطح، سنتمكن حينها من تقريب انتقال الطاقة إلى الناس".