80 دولة تتعهد بخفض انبعاثات الميثان 30 % .. و100 دولة تلتزم بإنهاء إزالة الغابات

تعهد أكثر من 80 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمس، خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 26) بخفض انبعاثات الميثان، أحد الغازات الدفيئة الرئيسة المسببة للاحترار العالمي، بنسبة 30 في المائة بحلول 2030، كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية.وبحسب "الفرنسية"، قالت أورسولا فون دير لاين؛ إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ "الميثان هو أحد الغازات التي يمكننا خفضها بشكل أسرع" من غيره، مشيرة إلى أنه مسؤول عن "نحو 30 في المائة" من احترار الكوكب منذ الثورة الصناعية.وعقّب جو بايدن؛ قائلا "إنه أحد أقوى الغازات الدفيئة"، مؤكدا أن موقّعي هذا الالتزام يمثلون 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منتصف أيلول (سبتمبر) العمل معا على مسودة هذا الاتفاق الذي انضمت إليه منذ ذلك الحين عشرات الدول الأخرى، من بينها: كندا وكوريا الجنوبية وفيتنام وكولومبيا والأرجنتين. والميثان الذي ينبعث من الزراعة وتربية المواشي والوقود والنفايات، هو ثاني غازات الدفيئة مرتبط بالنشاط البشري بعد ثاني أكسيد الكربون. ورغم أنه لا يتم الحديث عنه كثيرا، فإن تأثيره على الاحترار أكبر بنحو 29 مرة لكل كيلو جرام من تأثير ثاني أكسيد الكربون على مدى 100 عام، ونحو 82 مرة خلال فترة 20 عاما.بالتالي، فإن الحد من هذه الانبعاثات يمثل "فرصة مهمة" لإبطاء الاحترار "على المدى القصير" و"المساعدة على سد الفجوة بين المسارات الحالية وتلك المتوافقة مع حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين"، كما قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأسبوع الماضي.ومع "التدابير التقنية المستهدفة المتاحة"، يمكن خفض هذه الانبعاثات بنسبة 30 في المائة بحلول 2030، نحو 20 في المائة منها بتكلفة منخفضة، وفقا للتقرير. ويمكن أن تخفض نسبة 15 في المائة أخرى من تدابير مثل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والتغييرات في الأنظمة الغذائية.وقال الرئيس الأمريكي: "إننا نلتزم بشكل جماعي بخفض غاز الميثان بنسبة 30 في المائة بحلول 2030، وأعتقد أنه من المحتمل أن نتجاوز ذلك".وأضاف: "اليوم نقترب من 100 دولة توقّع (على الاتفاق). وهذا يمثل ما يقرب من نصف انبعاثات غاز الميثان العالمية. سيحدث ذلك فرقا كبيرا".وذكر بايدن؛ أن هذا لن يساعد فقط على مكافحة تغير المناخ، لكن أيضا على تحسين الصحة وتقليل خسائر المحاصيل وتقليل التلوث.وكان مسؤول أمريكي قد قال إن أكثر من 90 دولة تمثل ثلثي الاقتصاد العالمي، بما في ذلك "نصف المصادر الـ30 الرئيسة لانبعاثات غاز الميثان" وافقت على هذا التعهد.إلى ذلك، التزم قادة العالم المجتمعون في جلاسكو في إطار مؤتمر الأطراف الـ26 حول المناخ، أمس، في اليوم الثاني من قمتهم، بلجم قطع أشجار الغابات بحلول 2030، إلا أن المدافعين عن البيئة يعدون أن هذا الموعد بعيد جدا.وإلى جانب المحيطات، تؤدي الغابات دورا حيويا في مكافحة تغير المناخ من خلال امتصاص جزء كبير من مليارات الأطنان من غازات الدفيئة التي تطلقها النشاطات البشرية في الغلاف الجوي كل عام.وبهدف وقف تدهورها واستعادة "كاتدرائيات الطبيعة" هذه، أقر قادة أكثر من 100 دولة تضم 85 في المائة من الغابات العالمية من بينها غابة كندا البوريالية وغابة الأمازون في البرازيل وغابة حوض الكونغو المدارية، هذا الإعلان المشترك خلال اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف.وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ إن المبادرة التي ستستفيد من تمويل رسمي وخاص قدره 19.2 مليار دولار، أساسية لتحقيق هدف حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية.وأضاف أمس "لا يمكننا التعامل مع الخسارة المدمرة للموائل والأنواع دون مكافحة تغير المناخ، ولا يمكننا التعامل مع تغير المناخ دون حماية بيئتنا الطبيعية واحترام حقوق الشعوب الأصلية".وتابع "حماية غاباتنا هي الأمر الصحيح الذي يجب القيام به ليس فقط لمكافحة تغير المناخ، بل أيضا من أجل مستقبل أكثر ازدهارا للجميع".ونقلت عنه أجهزته قوله "هذه الأنظمة البيئية الرائعة هي رئة كوكبنا" مضيفا أن الغابات "أساسية لاستمراريتنا" إلا أنها تتراجع بـ"وتيرة تثير القلق" توازي مساحة 27 ملعبا لكرة القدم في الدقيقة.ومن بين الدول الموقعة الصين وروسيا وفرنسا وأستراليا والولايات المتحدة.وأعلنت الحكومة البرازيلية التي تتعرض لانتقادات حادة حول سياستها البيئية، الإثنين، لمناسبة كوب 26 أهدافا أكثر طموحا بشأن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة قطع أشجار الغابات.لكن منذ بداية ولاية الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو؛ في 2019، فقدت منطقة الأمازون البرازيلية عشرة آلاف كيلو متر مربع من الغابات سنويا مقابل 6500 كيلو متر مربع في العقد السابق.أما كولومبيا، وهي دولة مجاورة للبرازيل، فقد أعلن رئيسها إيفان دوكي؛ أمس، أنها قررت عدم الانتظار حتى 2030 وحماية 30 في المائة من أراضيها اعتبارا من 2022.وسيتعهد رؤساء أكثر من 30 مؤسسة مالية، مثل أفيفا وأكسا، التوقف عن الاستثمار في نشاطات مرتبطة بقطع أشجار الغابات على ما أفادت به رئاسة الحكومة البريطانية.ويتأتى ربع الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة (23 في المائة) راهنا من نشاطات مثل الزراعة وصناعة الأخشاب. وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ نيابة عن زعماء القمة، أن إعلان جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي سيغطي غابات تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 21 مليون كيلو متر مربع.وقال جونسون "ستظهر لنا فرصة لإنهاء تاريخ البشرية الطويل من قهر الطبيعة، وأن نصبح بدلا من ذلك حماة لها"، واصفا الاتفاق بأنه لم يسبق له مثيل.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إن خطة أمريكية جديدة "ستساعد العالم على تحقيق هدفنا المشترك وهو وقف خسارة الغابات الطبيعية" واستعادة ما لا يقل عن 200 مليون هكتار إضافية من الغابات وغيرها من النظم البيئية بحلول 2030.وقال بايدن "سنعمل على ضمان أن تدرك الأسواق القيمة الاقتصادية الحقيقية لأحواض الكربون الطبيعية وعلى تحفيز الحكومات وملاك الأراضي وأصحاب المصلحة على إعطاء الأولوية للحفاظ عليها".وأطلقت مجموعة من المبادرات الحكومية والخاصة الأخرى للمساعدة على التوصل إلى ذلك الهدف، ومنها تعهدات بمليارات الدولارات لحراس الغابات والزراعة المستدامة من السكان الأصليين.ويقول معهد الموارد العالمية إن الغابات تمتص نحو 30 في المائة من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي بما يحول دون تسببها في زيادة درجة حرارة الأرض.لكن هذا الحائل الطبيعي دون تغير المناخ يختفي سريعا. تقول مبادرة «جلوبال فورست ووتش» المعنية برصد إزالة الغابات والتابعة لمعهد الموارد العالمية إن العالم فقد 258 ألف كيلو متر مربع من الغابات في 2020. وهذه مساحة أكبر من مساحة المملكة المتحدة.ويتجاوز الاتفاق إلى حد بعيد تعهدا مماثلا قطعته 40 دولة في إطار إعلان نيويورك للغابات في 2014 ويخصص موارد أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى ذلك الهدف.وقالت منظمة جلوبال ويتنس غير الحكومية، إنه ليس من الواضح كيف يمكن مساءلة الحكومات بشأن الوفاء بتعهداتها الجديدة. وأضافت في بيان أن هناك حاجة إلى قوانين تمنع الشركات والمؤسسات المالية من الأنشطة التي تؤدي إلى إزالة الغابات.وفي إطار الاتفاق، تعهدت 12 دولة، بينها بريطانيا، بتقديم 8.75 مليار جنيه إسترليني (12 مليار دولار) من الأموال العامة بين 2021 و2025 لمساعدة الدول النامية عبر جهود منها استعادة عافية الأراضي التي تعرضت لانحلال التربة والتصدي لحرائق الغابات.كما سيقدم مستثمرون من القطاع الخاص ما لا يقل عن 5.3 مليار جنيه استرليني أخرى.كما تعهدت هذه الكيانات، التي تمثل 8.7 تريليون دولار من الأصول المدارة، بوقف الاستثمار في أنشطة متعلقة بإزالة الغابات بحلول 2025.ووقعت البرازيل على الاتفاق على الرغم من ارتفاع نسب إزالة غابات الأمازون في عهد الرئيس اليميني جايير بولسونارو.ويخشى العلماء أن يؤدي تدمير غابات الأمازون، أكبر الغابات المطيرة في العالم، إلى دفعها إلى ما وراء نقطة اللا عودة، حيث لا يمكن الحفاظ عليها لتجف وتتحول إلى نوع من السافانا. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إطلاق كميات ضخمة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري؛ ما سيكون له أثر كارثي في المناخ العالمي.وتعهد الاتحاد الأوروبي، أمس، بإنفاق مليار يورو (1.16 مليار دولار) من ميزانيته على مدار الأعوام الخمسة المقبلة لحماية الغابات في العالم، بما يشمل 250 مليون يورو لدول حوض الكونغو في وسط إفريقيا.وقالت أورسولا فون دير لاين؛ رئيسة المفوضية الأوروبية، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) في جلاسكو باسكتلندا "نحتاج إلى أن نصغي بشكل أفضل إلى السكان الأصليين وإلى المنتجين وإلى المستهلكين وإلى التجار. وأن يصغي كل منا للآخر ونعمل سويا لوقف التصحر".ومساهمة الاتحاد الأوروبي جزء من حزمة مالية أكبر بقيمة 12 مليار دولار لحماية واستعادة وتحسين إدارة الغابات في الدول الأكثر فقرا. والمانحون الآخرون هم بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة واليابان.وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، أمس، إن بريطانيا والولايات المتحدة والصين والهند والاتحاد الأوروبي ستسعى لتعزيز إنتاج الصلب مع انبعاثات قرب الصفر في كل مناطق العالم بحلول 2030.وذكرت بريطانيا في البيان أن 40 من زعماء العالم وافقوا على خطة لتقديم تكنولوجيا نظيفة وميسورة التكلفة في أرجاء المعمورة بحلول 2030.وإضافة إلى الصلب، ستركز الخطة أيضا على الطاقة والنقل البري والهيدروجين والزراعة.وقال البيان إن الدول التي وافقت على الخطة تمثل أكثر من 70 في المائة من الاقتصاد العالمي.