الذهب ينخفض إلى 1787 دولارا للأوقية وسط ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت أسعار الذهب اليوم بالتوازي مع صعود الدولار الأمريكي والأسهم، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1787.50 دولار للأوقية، يأتي ذلك قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي يتوقع أن يضع إطارا زمنيا لزيادات في أسعار الفائدة وسط تنامي الضغوط التضخمية.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 %إلى 1788.50 دولار، ومن المتوقع أن يوافق البنك المركزي الأمريكي على خطط لتقليص برنامجه لشراء السندات في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية غدا، وستراقب السوق أيضا اجتماع بنك انجلترا المركزي الخميس.

وارتفع مؤشر الدولار 0.24 % أمام منافسيه من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى (إف إكس تي إم) أسعار الذهب قد تكون متقلبة الأسبوع المقبل ومن المرجح أن يتأثر بتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات التضخم والشهية العالمية للمخاطرة."



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.44 % إلى 23.43 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 2.24 % إلى 1040.00 دولارا. وانخفض البلاديوم 1.6 % 2015.20 دولار.