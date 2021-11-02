ابن حثلين يخطف اسم طويق من منصة "سمها"

شهدت منصة سمها التي أطلقها نادي الإبل لتسجيل أسماء الإبل وشعاراتها منافسة قوية أمس من قبل المزايدين لشراء اسم " طويق" الذي طرح في المنصة ليستفيد منه أحد الفحول وسجل خلال 5 ساعات منافسة أكثر من 300 ألف ريال لينتزعه الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل.

وكشفت المصادر عن تسجيله لأحد اشهر فحول الشعل في الخليج المملوكة له بعد تغيير اسمه السابق "فلاح" إلى المسمى الجديد طويق ويعد من أشهر الفحول التي قدمت إنتاج حصد المركز الأول في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخه الماضية.

وبين الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين ان سعر المزايدة كان ضعيفاً امام قيمة الاسم الحقيقة التي اكتسبها من تشبيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان همة الشعب السعودي به مضيفاً أنه أحد المعالم البارزة في الطرف الغربي لمدينة الرياض.

وأوضح بن حثلين أنه كان مستمراً في المزايدة، حتى لو سجل رقماً تجاوز اضعاف قيمة المزايدة بعشر اضعاف مضيفاً أن منصة سمها تشكل ميلاد وعهد جديد لتنظيم تاريخ الابل في العالم وتعتبر مرجعاً دولياً لها.

يذكر أن منصة "سمها" تهدف إلى تطوير بيئة الإبل الاقتصادية عبر جذب المستثمرين والرعاة للمشاركة في المهرجانات وتحفيز الشركات والقطاع الخاص عبر الاستحواذ والشراكات مع المُلاّك وحثّ الجماهير على تشجيع المنقيات وفق هذه الشعارات.