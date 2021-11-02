الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسيا مرتفعا بدعم مكاسب شركات الرعاية الصحية

سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الثلاثاء بدعم من أداء قوي لشركات الرعاية الصحية،‭ ‬لكن خسائر في قطاع التعدين كبحت مكاسب السوق بينما تترقب اجتماعات بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة التداول مرتفعا 0.1 بالمئة عند 479.71 نقطة، وقادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب بصعودها 1.3 في المئة.

وقادت أسهم شركات التعدين الخسائر مع هبوطها 2.9 في المئة بفعل تراجع أسعار خام الحديد والنحاس.

وكان المؤشر ستوكس 600 قد أغلق عند مستوى قياسي مرتفع أمس الاثنين مواصلا مكاسبه القوية من أكتوبر تشرين الأول في أعقاب تقارير إيجابية لأرباح الشركات وقفزة في أسهم البنوك غذتها توقعات بزيادة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي العام القادم.

ويتحول التركيز الآن إلى قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء بشأن متى سيبدأ تقليص إجراءاته التحفيزية الضخمة وأيضا قرار من بنك انجلترا المركزي يوم الخميس. ومن المتوقع أن يحدد البنكان كلاهما إجراءات لإحتواء قفزة في التضخم مؤخرا.