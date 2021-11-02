العراق يدفع 490 مليون دولار تعويضات للكويت عن الحرب .. تبقى مبلغ 629 مليون دولار

تسلمت الكويت مبلغ 490 مليون دولار من العراق كتعويضات عن اضرار نجمت عن الغزو العراقي للكويت عام 1990، بحسب ما أعلنت السفارة العراقية في الكويت.

وقالت السفارة في بيان صادر اليوم: "سدد العراق لدولة الكويت في 2021/10/26 ، مبلغ 490 مليون دولار، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات مطلع العام 2022، والمقدر بنحو 629 مليون دولار".

دفعت بغداد نحو 50 مليار دولار كتعويضات في العقود الثلاثة الماضية.

ووفقا للفرنسية تأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

تم وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة التنظيمات الإرهابية على أجزاء واسعة من البلاد.

وكانت قوات نظام الرئيس الاسبق صدام حسين اجتاحت الكويت في أغسطس 1990 قبل أن تطردها قوات تحالف دولي في يناير 1991.

