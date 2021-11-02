التضخم في كوريا الجنوبية عند أعلى مستوياته منذ 10 سنوات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من 10 سنوات، بسبب تأثير القاعدة المنخفض في العام الماضي وارتفاع أسعار النفط، مما يؤكد زيادة الضغوط التضخمية وسط التعافي الاقتصادي.

وذكر مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3.5% بعد ارتفاعها في سبتمبر بنسبة 2.5% سنويا.

وأرتفعت الأسعار بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام الذي سبقه، متسارعة من زيادة بنسبة 5.2% على أساس سنوي في سبتمبر، وفقا للبيانات التي جمعها مكتب الإحصاء الكوري.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا الارتفاع في أسعار المستهلك هو الأسرع في كوريا الجنوبية منذ يناير 2012، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3% سنويا.

ويُعزى الارتفاع في التضخم بشكل أساسي إلى التأثير الأساسي للدعم الحكومي لمرة واحدة في العام الماضي لفواتير الهاتف المحمول، وارتفاع أسعار النفط.

كما ارتفع التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، إلى 2.4% سنويا خلال الشهر الماضي وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2015.