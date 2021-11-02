مستوى قياسي لأصول أرامكو عند 2.11 تريليون ريال .. صعدت 10.4 % في 9 أشهر

ارتفعت موجودات "أصول" شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، 10.4 في المائة خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، إلى مستوى قياسي، حسب البيانات المتاحة، لتبلغ نحو 2.11 تريليون ريال، مقابل 1.91 تريليون ريال بنهاية 2020، مضيفة نحو 198 مليار ريال إلى أصولها منذ مطلع العام الجاري حتى أيلول (سبتمبر) 2021.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى القوائم المالية المفصلة للشركة، يدعم ارتفاع الأصول تقييم الشركة في حال تم طرح جزء من أسهمها في الأسواق العالمية أو المحلية، كما هو مخطط، إذ تم طرح 3.45 مليار سهم "1.725 في المائة من أسهم الشركة" في سوق الأسهم المحلية، خلال 2019، عند تقييم 6.4 تريليون ريال "1.71 تريليون دولار".وتنقسم الموجودات إلى موجودات غير متداولة وأخرى متداولة، حيث ارتفعت الأصول غير المتداولة للشركة 2 في المائة، لتبلغ نحو 1.545 تريليون ريال بنهاية الأشهر التسعة من العام الجاري، مقابل نحو 1.515 تريليون ريال بنهاية 2020، مرتفعة بنحو 30 مليار ريال.والموجودات غير المتداولة "الأصول الثابتة" تشتمل على: ممتلكات وآلات ومعدات، موجودات غير ملموسة، استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة، موجودات ضريبة دخل مؤجلة، موجودات وذمم مدينة أخرى، واستثمارات في أوراق مالية.بينما ارتفعت الموجودات المتداولة لأرامكو 42.2 في المائة، لتبلغ نحو 567 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة من العام الجاري، مقابل نحو 399 مليار ريال بنهاية 2020، مرتفعة بنحو 168 مليار ريال.والموجودات المتداولة "أصول متداولة" تشتمل على: مخزون، ذمم مدينة تجارية، مبالغ مستحقة من الحكومة، موجودات وذمم مدينة أخرى، استثمارات قصيرة الأجل، ونقد وما يماثله.مدفوعات للحكومةارتفعت مدفوعات الشركة للحكومة 24.1 في المائة خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، لتبلغ 393.2 مليار ريال، مقابل 316.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة بقيمة 76.4 مليار ريال.وتتوزع مدفوعات الشركة للحكومة إلى ثلاثة بنود هي: ضرائب دخل "24.5 في المائة"، وريع "22.8 في المائة"، وتوزيعات الأرباح "52.7 في المائة".وارتفعت مدفوعات الشركة من ضرائب الدخل للحكومة 49.8 في المائة، لتبلغ 96.5 مليار ريال خلال الأشهر التسعة من العام الجاري مقابل 64.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة بقيمة 32.1 مليار ريال.كما صعدت مدفوعات الشركة من الريع للحكومة 39.3 في المائة، لتبلغ 89.5 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري حتى أيلول (سبتمبر) 2021 مقابل 64.2 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة بقيمة 22.3 مليار ريال.كذلك ارتفعت مدفوعات الشركة من توزيعات الأرباح للحكومة 10.1 في المائة، لتبلغ 207.3 مليار ريال مقابل نحو 188.2 مليار ريال، مرتفعة بقيمة 19.1 مليار ريال.وبشكل عام، بلغت التوزيعات النقدية لأرامكو عن الربع الثالث 2021 نحو 70.3 مليار ريال، وهي أضخم توزيعات نقدية لأي شركة في العالم.وبذلك تفي الشركة بالتزامها، الذي قطعته على نفسها قبل طرحها للاكتتاب بتوزيع 281 مليار ريال "75 مليار دولار" سنويا على مساهميها حتى 2024.وكانت الشركة ذكرت أنه في حال تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار خلال الأعوام 2020 - 2024، فإن الانخفاض في التوزيعات لن يشمل الملاك من غير الحكومة، حيث سيحصلون بالكامل على حصتهم من الـ75 مليار دولار، التي تعادل حصتهم من أسهم الشركة.يعني ذلك أن ملاك أسهم الشركة من غير الحكومة سيضمنون توزيعاتهم، في حين ستقل التوزيعات المخصصة للحكومة إذا تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار.ضرائب الدخل والزكاةارتفعت ضرائب الدخل والزكاة لشركة أرامكو السعودية خلال الأشهر التسعة من العام الجاري 80.7 في المائة، لتبلغ 251.2 مليار ريال، مقابل 139 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الزيادة في الأرباح.كانت أرباح الشركة قد ارتفعت منذ مطلع العام الجاري حتى أيلول (سبتمبر) 2021 بنسبة 121.6 في المائة، لتبلغ 291 مليار ريال مقابل 131.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. بينما ارتفعت الأرباح في الربع الثالث بنسبة 158.1 في المائة، لتبلغ 114.1 مليار ريال مقابل 44.2 مليار ريال بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة المبيعات.وتخضع شركة أرامكو السعودية، لسعر ضريبة دخل 20 في المائة على أنشطة التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب، بما في ذلك مكثفات الغاز، إضافة إلى تجميع ومعالجة وتجهيز وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائله ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى، وتخضع لسعر ضريبة دخل 50 في المائة على كل الأنشطة الأخرى، وفقا لنظام ضريبة الدخل.وبدءا من 1 كانون الثاني (يناير) 2020، تم تخفيض سعر الضريبة المطبق على أنشطة التكرير والمعالجة الخاصة بالشركة من 50 في المائة المطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية المؤهلة إلى سعر الضريبة العامة على الشركات البالغ 20 في المائة المطبق على شركات التكرير والتسويق المحلية المماثلة، وفقا لنظام ضريبة الدخل.ويكون السعر الجديد مشروطا بفصل الشركة لأنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بها تحت سيطرة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة بالكامل المنفصلة قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024، وإلا فستخضع أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بالشركة للضريبة بأثر رجعي بسعر 50 في المائة، وتتوقع الشركة أن تنقل كل أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بها إلى منشأة نظامية منفصلة خلال الفترة المحددة.وتم تعديل ضريبة الدخل على الشركة، حيث تم إعفاء الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" من تطبيق ضريبة دخل الشركات.ونتيجة لذلك، أصبحت حصص الشركة في شركات "سابك" و"بترورابغ" و"البحري" و"الكهرباء" خاضعة الآن للزكاة، وتفرض الزكاة على أساس الدخل المعدل الخاضع للزكاة أو الوعاء الزكوي، وفقا للأنظمة في المملكة، أيهما أعلى.ويتم احتساب الزكاة باستخدام الوعاء الزكوي ويحمل مخصص الزكاة على قائمة الدخل الموجزة، وبحسب قوائم أرامكو، فمصروف ضريبة الدخل والزكاة يستند بصورة أساسية إلى الدخل الناتج في السعودية.وحدة التقارير الاقتصادية