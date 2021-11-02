الأسهم السعودية تعود إلى الارتفاع بإضافة 18 نقطة .. والسيولة تهبط دون 5 مليارات ريال

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتزيد 18 نقطة بنحو 0.16 في المائة لتغلق عند 11722 نقطة، بينما أضاف مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.29 في المائة. وانخفضت كثافة الإفصاحات في جلسة أمس، وجاءت معظمها متراجعة، إلا أن ذلك لم يؤثر سلبا في المؤشر؛ نظرا إلى حجم الشركات المعلنة. استطاعت السوق التماسك عند متوسط 20 يوما. من ناحية فنية، استمرار التماسك يعطي إشارة إلى انتهاء موجة جني الأرباح التي استمرت لأربع جلسات، واستمرار الحفاظ على المستويات الحالية يمهد عودة المؤشر إلى الارتفاع، خاصة مع تحسن المعنويات من جراء الإعلان عن فائض للميزانية العامة، وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11708 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11695 نقطة فاقدا 0.07 في المائة، بينما الأعلى عند 11759 نقطة رابحا 0.48 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 11722 نقطة رابحا 18 نقطة بنحو 0.16 في المائة، وتراجعت السيولة 15 في المائة بنحو 891 مليون ريال لتصل إلى 4.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 24 مليون سهم لتصل إلى 129 مليون سهم. أما الصفقات، فتراجعت 15 في المائة بنحو 39 ألف صفقة لتصل إلى 230 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.84 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 0.75 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 1.6 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 0.9 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 31 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 16 في المائة بقيمة 757 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 10 في المائة بقيمة 487 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أملاك" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 25.65 ريال، يليه سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 18.06 ريال، وحل ثالثا سهم "الأبحاث والإعلام" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 170.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المواساة" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 175.80 ريال، يليه سهم "بتروكيم" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 45.05 ريال، وحل ثالثا سهم "اللجين" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 59.50 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "سبكيم العالمية" بنحو 301 مليون ريال، يليه سهم "أكوا باور" بقيمة 234 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الراجحي" بقيمة 219 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية