الرئيس الأمريكي في "كوب 26": وقف أزمة المناخ فرصة لاقتصادات العالم

يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم منذ أمس، في قمة تمثل الأمل الأفضل للتعامل مع أزمة المناخ، في مدينة جلاسكو الاسكتلندية.واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمته في افتتاح قمة "كوب 26" في جلاسكو أن الرد الواسع النطاق اللازم لوقف أزمة المناخ يجب أن يعد فرصة لاقتصادات العالم.وقال بايدن "وسط الكارثة المتنامية، أرى أن هناك فرصة رائعة، ليس فقط للولايات المتحدة إنما لنا جميعا"، وفقا لـ"الفرنسية".وأوضح أن اعتماد الطاقة الكهربائية للنقل ونصب ألواح للطاقة الشمسية وتوربينات لطاقة الرياح، كل ذلك يولد وظائف جيدة، وظائف عالية الدخل، للعمال الأمريكيين".في المقابل، حذر بأن المضي في الطريق نفسه الذي يسلكه العالم يضر بالاقتصاد، قائلا "نقف اليوم عند نقطة تحول في تاريخ العالم، انتشار حرائق الغابات وموجات الجفاف وكوارث أخرى على ارتباط بالمناخ".وتابع "التغير المناخي يجتاح العالم، ليس افتراضيا، إنه يدمر حياة الناس ومصادر عيشهم، لدينا القدرة على الاستثمار في أنفسنا وبناء مستقبل عادل، مستقبل من الطاقة النظيفة، وفي هذا السياق استحداث ملايين الوظائف الجيدة الدخل والفرص عبر العالم".وقال مخاطبا القمة المنعقدة في جلاسكو في اسكتلندا "نجتمع والتاريخ يراقبنا كل يوم نماطل فيه، تزداد تكلفة التقاعس، فلتكن إذا هذه اللحظة التي نستجيب فيها لنداء التاريخ، هنا في جلاسكو".بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام المؤتمر، وفق مقتطفات من خطابه، "علينا التحرك حالا، ما لم نتعامل بجدية مع التغير المناخي اليوم، فسيكون قد فات الأوان على أطفالنا للقيام بذلك غدا".وأمل مراقبون بأن يعطي اجتماع قادة مجموعة العشرين، زخما قويا لقمة "كوب26" المنعقدة في جلاسكو بعدما تأجلت لمدة عام جراء الوباء.وأعربت كبرى اقتصادات مجموعة العشرين الأحد عن التزامها بحصر الاحترار المناخي بحدود 1.5 درجة مئوية، الهدف الأكثر طموحا لاتفاقية باريس المبرمة في 2015.كما اتفقت على وقف تمويل محطات جديدة تعمل بالفحم في مختلف أنحاء العالم بحلول أواخر 2021.وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على تويتر "فيما أرحب بتأكيد مجموعة العشرين التزامها بحلول عالمية، أغادر روما بآمال لم تدفن على الأقل". ودعا المؤتمر إلى "إنقاذ البشرية"، في وقت يدق فيه خبراء البيئة ناقوس الخطر.وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمته أن مؤتمر الأمم المتحدة "COP26" يجب أن يمثل بداية النهاية لتغير المناخ.ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن جونسون القول: "لو كانت القمم قد نجحت وحدها في حل مشكلة تغير المناخ، ما كنا قد احتجنا إلى 25 قمة سابقة لمؤتمر المناخ للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، لكن في حين أن المؤتمر رقم 26 لن يكون نهاية لتغير المناخ، فإنه يمكن ويجب أن يمثل بداية النهاية".وقال إنه: "في الأعوام التي مضت منذ قمة باريس، بنى العالم ببطء وبجهد كبير وألم قارب نجاة من أجل البشرية، والآن حان الوقت لإعطاء قارب النجاة هذا دفعة قوية في الماء".وأضاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في افتتاح القمة "إنها الفرصة الأخيرة وعلينا التحرك حالا".وتفيد الأمم المتحدة بأنه حتى وإن تم الإيفاء بالالتزامات الحالية للموقعين على اتفاقية باريس للمناخ، فسيؤدي ذلك إلى احترار "كارثي" بـ2.7 درجة مئوية.وقال ألوك شارما رئيس القمة لدى افتتاحها الأحد إن مؤتمر "كوب 26" يمثل "الأمل الأخير والأفضل لإبقاء (هدف) 1.5 درجة مئوية ممكنا". وأضاف "إذا تحركنا الآن وتحركنا معا، فسيكون بإمكاننا حماية الكوكب".وقالت نامراتا تشاوداري من منظمة "350.org" غير الحكومية الأحد "على قادة القيام بأداء أفضل لديهم فرصة أخرى في هذا الصدد تبدأ من جديد".وبينما قدمت الصين، أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، خطتها الجديدة بشأن المناخ إلى الأمم المتحدة أخيرا التي كررت فيها هدفها القائم منذ مدة طويلة ببلوغ الانبعاثات ذروتها بحلول 2030، تتسلط الأضواء حاليا على الهند.ولم تكشف الهند بعد عن مساهمتها المحددة وطنيا الجديدة، لكن في حال أعلن رئيس وزرائها ناريندرا مودي عن جهود جديدة للحد من الانبعاثات، فسيكثف بذلك الضغوط على الصين وغيرها، بحسب ألدن ماير من مركز أبحاث الطاقة والمناخ "E3G".وأما المسألة الأخرى الملحة فتتمثل بإخفاق الدول الغنية في تخصيص 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020 لمساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتأقلم، بناء على تعهد صدر أول مرة في 2009.وتأجل هذا الهدف إلى 2023، ليفاقم أزمة الثقة بين دول الشمال، المسؤولة عن الاحترار العالمي، وتلك الواقعة في جنوب الكرة الأرضية التي تعد ضحية تداعياته.وشددت ليا نيكولسن بالنيابة عن "تحالف الدول الجزرية الصغيرة الأكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، على أن "التمويل المرتبط بالمناخ ليس عملا خيريا، إنها قضية عدالة"، فيما نددت كذلك برفض الاقتصادات الكبرى التخلي عن الفحم.وقالت إن التوقعات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة بأنه يمكن أن يصل العالم إلى عتبة 1.5 درجة مئوية قبل عشرة أعوام من الموعد المتوقع، أي بحلول 2030، "مرعبة"، خصوصا بالنسبة للأشخاص الأكثر تأثرا بأزمة المناخ الذين يعانون أساسا من التداعيات في عالم ارتفعت درجة حرارته بنحو 1.1 درجة مئوية.ولفتت إلى أنه رغم كل ذلك، يبدو أن البعض لا يشعرون بالخوف، بل إنهم حتى غير آبهين. ويرجح بأن تلقى تصريحاتها صدى في خطابات قادة الدول الإفريقية وتلك المطلة على المحيط الهادئ.وفيما يستبعد حضور الرئيسين الصيني والروسي شخصيا، إلا أن عشرات رؤساء الدول والحكومات بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يحضرون في جلاسكو.وستراقب تصريحاتهم وخطواتهم عن كثب، خصوصا من قبل الناشطين الشباب الذين توجهوا إلى اسكتلندا رغم العقبات الماثلة جراء الوباء.وقالوا في رسالة مفتوحة صدرت عن عدد منهم، بمن فيهم الناشطة السويدية جريتا تونبرج التي وصلت الأحد بالقطار، "كمواطنين من مختلف أنحاء الكوكب، نحضكم على مواجهة حالة الطوارئ المناخية، لا العام المقبل ولا الشهر المقبل.. الآن".ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" في مدينة جلاسكو الاسكتلندية ويأتي ذلك ضمن مساع للوصول إلى مستوى صفري لانبعاثات الكربون وهو الأمر الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه شرط للحيلولة دون تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.واعترفت محادثات مجموعة العشرين في روما بالأهمية الرئيسة للوصول إلى مستوى صفري للانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول منتصف القرن أو نحو ذلك، مع ضرورة التخلص التدريجي للدول من الفحم.وصعد الكثير من الزعماء إلى المنصة في جلاسكو أمس، للدفاع عن سجلاتهم المتعلقة بتغير المناخ مقدمين تعهدات جديدة في بداية أسبوعين من المفاوضات التي تصفها بريطانيا البلد المضيف بأنها فرصة إما لتحقيق نجاح كبير أو إخفاق تام.ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" الذي تأجل لمدة عام بسبب جائحة كوفيد - 19 إلى الحفاظ على الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل التصنيع وهو المستوى الذي يقول العلماء إنه سيجنب الأرض أكثر عواقب الاحتباس الحراري تدميرا.ولتحقيق ذلك يحتاج المؤتمر إلى الخروج بتعهدات أكثر طموحا للحد من الانبعاثات وجمع المليارات بغية تمويل مكافحة تغير المناخ والانتهاء من القواعد في سبيل تنفيذ اتفاقية باريس وذلك بموافقة ما يقرب من 200 دولة وقعت عليها بالإجماع.وستؤدي التعهدات الحالية للبلدان بخفض الانبعاثات إلى ارتفاع متوسط ​​درجة حرارة الكوكب 2.7 درجة مئوية هذا القرن، وهو ما تقول الأمم المتحدة إنه سيؤدي إلى زيادة الدمار الذي يسببه تغير المناخ بالفعل من خلال اشتداد العواصف وتعريض المزيد من الناس للحرارة الشديدة والفيضانات المدمرة والقضاء على الشعاب المرجانية وتدمير الموائل الطبيعية.وبعد يومين من الكلمات التي يلقيها زعماء العالم ستعقب ذلك مفاوضات فنية. وليس من المرجح إبرام أي اتفاقات إلا بعد ساعات أو حتى أيام من موعد انتهاء المؤتمر في 12 تشرين الثاني (نوفمبر).