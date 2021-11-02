الدولار يتمسك بمكاسبه مقابل العملات بعد أكبر ارتفاع يومي في 4 أشهر

تمسك الدولار بمكاسبه مقابل عملات رئيسة أخرى خلال تعاملات أمس، بعد أن سجل أكبر ارتفاع يومي له في أكثر من أربعة أشهر، إذ انحسرت التوقعات المتشائمة لصناديق التحوط قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع بشأن السياسة.

ويشهد هذا الأسبوع تركيزا كبيرا على السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز، وهو العامل الذي أدى إلى ارتفاع الدولار في الأسابيع الأخيرة.

لكن بيانات التضخم المتسارعة دفعت بعض البنوك الاستثمارية مثل جولدمان ساكس إلى تقديم الموعد الذي تتوقعه لرفع المجلس سعر الفائدة إلى وقت مبكر من تموز (يوليو) 2022، مقارنة بالربع الثالث من 2023 قبل ذلك.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، وسجل 94.161، ليكون بالقرب من ذروة بلغها الجمعة عند 94.302، وهو مستوى لم يشهده منذ 13 تشرين الأول (أكتوبر).

وانخفض الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.7498 دولار أمريكي، مواصلا تراجعه عن أعلى مستوى في أربعة أشهر تقريبا عند 0.75555 دولار أمريكي الذي سجله الأسبوع الماضي.

واستقر اليورو عند 1.15605 دولار، ليبقى قريبا من المستوى الذي بلغه الجمعة عند 1.1535 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 13 تشرين الأول (أكتوبر).

إلى ذلك، لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر أمس، حيث أبقى الدولار القوي المعدن الأصفر تحت الضغط، بينما ينتظر المستثمرون بحذر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا آخر في التضخم.

وبحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش جرى تداول الذهب عند 1783.01 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن انخفض 1.5 في المائة إلى أقل مستوى في أكثر من أسبوع الجمعة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1784.801 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادي في أواندا "سيتوخى مستثمرو الذهب مزيدا من الحذر، لأنهم محاصرون منذ فترة طويلة فوق مستوى 1800 دولار، حتى لو انخفض الدولار وارتفعت أسعار الذهب".

واستقرار الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين الذي سجله الجمعة، يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 في المائة إلى 23.80 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 في المائة إلى 1026.58 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1996.57 دولار للأوقية.