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أخبار اقتصادية- عالمية

نصف البنوك الأوروبية الكبرى غيرت رؤساءها التنفيذيين خلال العامين الماضيين

نصف البنوك الأوروبية الكبرى غيرت رؤساءها التنفيذيين خلال العامين الماضيين

People wearing face masks walk in front of a euro sign and the former ECB headquarter in the city center of Frankfurt am Main, western Germany, on October 21, 2020. (Photo by Yann Schreiber / AFP) (Photo by YANN SCHREIBER/AFP via Getty Images)

"الاقتصادية" من الرياض

أصبح بنك باركليز البريطاني اليوم عاشر بنك كبير في أوروبا يغير رئيسه التنفيذي منذ أواخر 2019، حيث اختار سي.إس فينكاتاكريشنان خلفا للرئيس التنفيذي جيس ستالي الذي تقاعد بشكل مفاجئ.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنوك يوني كريديت ودانسك بنك وكوميرتس بنك من بين بنوك أوروبية كبرى أخرى غيرت رؤساءها التنفيذيين.

وأضافت أن نصف الرؤساء التنفيذيين لنصف أكبر 20 بنكا مدرجا في البورصة بأوروبا يشغلون مناصبهم لمدة عامين أو أقل. في المقابل فإن رؤساء البنوك العشرة الأخرى يشغلون مناصبهم لأكثر من ست سنوات ونصف في المتوسط.

وبعد عشر سنوات تقريبا من انتهاء الأزمة المالية والتي كشفت عن نماذج عمل معيبة وإخفاقات ثقافية عميقة في البنوك الأوروبية، مازالت هذه البنوك تعاني من قصور الإدارة وضعف الأرباح. في الوقت نفسه أصبحت الوظائف العليا في هذه البنوك محفوفة بالمخاطر حيث أصبح على الرؤساء التنفيذيين الالتزام بمعايير عالية للغاية يحددها المساهمون والأجهزة الرقابية.

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