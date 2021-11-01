الأسواق الأوروبية تنتظر وعد بوتين.. أدنى مستوى لصادرات الغاز الروسي منذ 2014

خفضت شركة "جازبروم" الروسية المملوكة للدولة صادراتها اليومية من الغاز الطبيعي للأسواق الرئيسية في شهر أكتوبر المنصرم إلى أدنى مسوى منذ عام 2014، حيث ركزت الشركة الروسية العملاقة للطاقة على سد النقص في كميات المخزون بالداخل.

وكانت الشركة المنتجة للغاز صدرت إلى أوروبا وتركيا والصين 419 مليون متر مكعب في المتوسط يوميا الشهر الماضي، بانخفاض نسبته نحو 13 % عن متوسط الصادرات في سبتمبر الماضي بحسب بلومبرج استنادا إلى بيانات أولية للشركة، وفقا لما أودرته "الألمانية".



وفي الأسبوع الماضي خفت المخاوف المتعلقة بإمداد الغاز بعد أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا لشركة جازبروم بزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي لأوروبا بمجرد أن تنتهي روسيا من استكمال ملء منشآت التخزين تحت الأرض لديها في الثامن من نوفمبر الجاري.



وخفض الصادرات الروسية يؤكد أزمة الامداد العالمية في الغاز ، حيث تواجه أوروبا الآن أزمة طاقة تسببت في اضطراب الأسواق وارتفاع أسعار الكهرباء إلى أرقام فلكية الشهر المنصرم.

وبلغ متوسط الانتاج اليومي لجازبروم في أكتوبر الماضي 1.44 مليار متر مكعب، وهو رقم أعلى بنسبة 4.7 % عن نفس الشهر من العام السابق، وأعلى بنسبة 5.3 % سبتمبر.