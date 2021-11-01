4 أشهر تحول "بوليفارد رياض سيتي" من أرض خالية إلى مدينة مليئة بالخيارات الترفيهية

شكلت أربعة أشهر فقط مدةً كافيةً لتتحول منطقة بوليفارد رياض سيتي من أرض جرداء بلا ملامح إلى مدينة مصغرة لفكرة كبيرة نشأت في عقول لا يجد المستحيل سطرًا في قاموسها، لتصبح جوهرةً ترفيهيةً مليئةً بالخيارات التي تهدي المتعة لشرائح المجتمع كافة.

وفي الوقت الذي بدأت فيه جموع الزوار بالتوافد على موقع المنطقة بث معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" خريطة لمنطقة "بوليفارد رياض سيتي" تبسط للزوار مكونات المنطقة وتسهل عليهم التنقل في أرجائها.

وفي هذا المساء افتتحت منطقة بوليفارد رياض سيتي بـ9 مناطق غنية بالتجارب للزوار الذين توافدوا قبل الافتتاح الرسمي بساعات، وينتظر الزوار عددًا من التجارب الترفيهية المتنوعة بين الأطعمة والمشروبات والألعاب والنافورة ومنطقة رياضية، ومنطقة تحاكي ساحة التايم سكوير في نيويورك بشاشاتها المهيبة الجذابة، إضافةً إلى منطقة الجاردن التي تقدم 30 تجربةً متنوعةً للزوار، يجاورها منطقة "تروكاديرو".

وللموسيقى حضور عذب، إذ يمكن للزوار الاستمتاع بالمسارح العربية من أم كلثوم، إلى عبد الحليم حافظ مرورًا بليالي العراق، كما لا يمكن تجاوز مطعم ومتحف "درب الزلق" في منطقة الموسيقى.

ومن مسارح الموسيقى إلى منطقة الاستوديو التي تضم مسرحين للفنانين الراحلين محمد العلي وبكر الشدي -رحمهما الله-، وتقدم المنطقة العديد من التجارب الفريدة للزوار.

ويضم بوليفارد رياض سيتي منطقتي أفالانش وسبورت، إذ تحوي الأخيرة مقاهي لعشاق قطبي العاصمة ناديي الهلال والنصر، بالإضافة إلى العديد من التجارب الرياضية الأخرى.