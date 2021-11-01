أوروبا تواجه نقصا في إمدادات الغاز.. وتراجع الأسعار بعد زيادة الصين إنتاج الفحم

أصبحت أوروبا في احتياج شديد للغاز الطبيعي مجددا مع تدفق امدادات الغاز الروسية في اتجاه عكسي، وبعدما أوقفت الجزائر شحنات الغاز إلى إسبانيا.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوعين اليوم بعدما تراجعت بنسبة 26 % الأسبوع الماضي مع بدء تدفق الغاز الروسي شرقا من ألمانيا إلى بولندا خلال نهاية الأسبوع، عكس الاتجاه المعتاد.

كما تحصل إسبانيا على كميات أقل من الغاز حاليا بعد انتهاء الاتفاق المستمر منذ 25 عاما لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب، دون أن يتم تجديده.

وحطمت العقود الآجلة للغاز الأوروبي الأرقام القياسية لعدة أيام هذا العام مع وقف روسيا للغاز المتجه إلى أوروبا وتحول شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا. وتسببت أسعار الطاقة المرتفعة في ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو في شهر أكتوبر إلى أعلى مستول له خلال 13 عاما، مما أثار مخاوف من حدوث ركود اقتصادي. وقد تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوفير إمدادات إضافية إلى أوروبا إلا أنها لم تصل بعد.



من جهة آخرى تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية في ختام تعاملات اليوم بعد ارتفاعها بنسبة 15% في وقت سابق من اليوم، في الوقت الذي تقيم فيه السوق تأثير صدمات الإمداد

والتقلبات الحادة في السوق.

وأشارت بلومبرج إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للأسواق الأوروبية بنسبة 5.2% بعد ارتفاعه في وقت سابق من اليوم، كما تراجع السعر بنسبة 2.4% في ظهيرة اليوم إلى 63.28 يورو لكل ميجاوات - ساعة.

كما تراجع سعر الغاز الطبيعي المسال في تعاملات آسيا، بعد قرار السلطات الصينية زيادة إنتاج الفحم لتهدئة المخاوف بشأن نقص إمدادات الطاقة خلال الشتاء الحالي.



وتستمر توريدات الفحم للعام المقبل في التراجع في أوروبا في الوقت الذي رفعت فيه الصين معدلات الإنتاج ما أسفر عن انخفاض أسعار الطاقة عبر القارة.

وفي ظل اتخاذ الصين إجراءات لزيادة الإنتاج الداخلي بدلا من الإجراء السابق بتأمين التوريدات "بأي تكلفة"، تراجعت الأسعار في الأسواق العالمية.

وصل الإنتاج اليومي للفحم في الصين إلى أكثر من 11.5 مليون طن منذ منتصف إلى أواخر أكتوبر، أي أعلى بواقع 1.1 مليون طن من نهاية الشهر السابق عليه، بحسب ما قالته وكالة التخطيط الاقتصادي في البلاد.

وقالت مجموعة انرجي دنمارك جروب إن الأسعار تتراجع "فيما يواصل انتاج الفحم المتزايد في الصين في الإضافة للاتجاه النزولي. وتراجعت العقود الآن أكثر من 30 % في غضون أسبوعين فقط في إشارات على الهبوط بدأت تهيمن على السوق".

وفي ظل استمرار الغموض بشأن توريدات الغاز الطبيعي في أوروبا قبل الشتاء، سوف يعزز تراجع أسعار الفحم، الإنتاج في محطات الطاقة عبر القارة التي تستخدم الوقود الصلب.

وزاد توليد الطاقة من المحطات باستخدام الفحم الصلب بالفعل في ألمانيا بنسبة 19 % في أكتوبر، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب البيانات الواردة من معهد فراونهوفر للأبحاث.