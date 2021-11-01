جونسون خلال افتتاح مؤتمر كوب 26 حول المناخ: لابد من التحرك بشكل حازم

افتتح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم مؤتمر كوب 26 التاريخي حول المناخ بتحذير قادة العالم بانهم سيواجهون حكما قاسيا من الأجيال القادمة في حال لم يتحركوا بشكل حازم، بحسب "الفرنسية".

وقال في خطابه الافتتاحي: "غضب ونفاد صبر العالم لن يكون من الممكن احتواؤه إلا اذا جعلنا مؤتمر كوب 26 هذا في غلاسكو اللحظة التي ننتقل فيها الى الجد بشأن التغير المناخي، وهذا يشمل الفحم والسيارات والمال والأشجار".