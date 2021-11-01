"ساب للتكافل": تمديد وثيقة تأمين حماية ديون المجموعات مع السعودي البريطاني بقيمة تجاوزت 21 مليون ريال

أعلنت شركة ساب للتكافل عن تمديد وثيقة تأمين حماية ديون المجموعات مع البنك السعودي البريطاني (ساب) - طرف ذو علاقة بتاريخ 1443-03-26 الموافق 2021-11-01.
وفق التالي:
- موضوع العقد: تمديد وثيقة حماية ديون المجموعات.
- قيمة العقد: إجمالي المساهمة هو أكثر من 1% من الإيرادات وفقا للقوائم المالية المدققة لساب تكافل 2020 م بقيمة اشتراك 21,967,000 ريال.
- تفاصيل العقد: تمديد وثيقة تأمين ديون المجموعات للبنك السعودي البريطاني (ساب).
- مده العقد: 3 أشهر ابتداء من 01-11-2021م.
- الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: سوف يظهر الأثر المالي للبوليصة في النتائج المالية لدى الشركة في 2021م.
- أطراف ذات علاقة: أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد الشايع، الأستاذ بشار القنيبيط،، الأستاذ ياسر البراك، الأستاذ فارس الشريف، والأستاذة مها السديري، حيث أن لديهم مصلحة مباشرة كممثلين لبنك ساب في مجلس إدارة الشركة.
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