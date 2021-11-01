"الوطنية للبناء والتسويق" تطلب من "تداول" الموافقة على انتقالها إلى السوق الرئيسي

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق اليوم عن تلقيها بريد الكتروني من مجموعة تداول السعودية بتاريخ 20-10-2021م يفيد بعدم اكتمال طلب الانتقال للسوق الرئيسي .

وتم اليوم اعادة رفع طلب الانتقال الى السوق الرئيسي من خلال النظام الآلي الذي حددته مجموعة تداول السعودية لهذا الغرض .