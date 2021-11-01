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أخبار الشركات- محلية

"الوطنية للبناء والتسويق" تطلب من "تداول" الموافقة على انتقالها إلى السوق الرئيسي

"الوطنية للبناء والتسويق" تطلب من "تداول" الموافقة على انتقالها إلى السوق الرئيسي

الاقتصادية من الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق اليوم عن تلقيها بريد الكتروني من مجموعة تداول السعودية بتاريخ 20-10-2021م يفيد بعدم اكتمال طلب الانتقال للسوق الرئيسي .
وتم اليوم اعادة رفع طلب الانتقال الى السوق الرئيسي من خلال النظام الآلي الذي حددته مجموعة تداول السعودية لهذا الغرض .

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