"تهامة": تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات مع البنك الأهلي بقيمة 20 مليون ريال

أعلنت شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق اليوم عن توقيع تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك الإهلى السعودي بتاريخ 1443-03-26 الموافق 2021-11-01.

وتبلغ قيمة التمويل 20 مليون ريال كحد شامل يمكن إستخدامه لعدة حدود فرعية. لمدة سنة واحدة.

يذكر أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة 22 مليون ريال سعودي إضافة إلى رهن وديعة بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

علما بأن الهدف من التمويل إعادة هيكلة الإلتزامات المالية على الشركة و توفير تسهيلات غير نقدية للشركة ( ضمانات و إعتمادات).