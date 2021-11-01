"تاسي" يغلق على ارتفاع طفيف وسط سيولة لم تتجاوز 5 مليارات ريال

عاد سوق الأسهم السعودية للارتفاع خلال جلسة اليوم الإثنين بعد أربع جلسات من التراجع، ليسجل السوق مكاسب طفيفة مع تبيان في أداء الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11723 نقطة مرتفعا بـ 19 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 4.8 مليار ريال الأدنى في شهرين.

وتركزت على أسهم سبكيم وأكواباور وكذلك مصرف الراجحي، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 129.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 230.7 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم معادن وبتروكيم بأكثر من 2 في المائة، كذلك عاد سهم سابك للارتفاع بعد 4 جلسات من التراجع مسجلا مكاسب 0.8 في المائة.

وحد سهم أرامكو السعودية من مكاسب السوق بعدما تراجع خلال فترة المزاد ليسجل انخفاض 0.4 في المائة.

فيما تراجع سهم المواساة بنحو 3 في المائة، على خلفية إعلان الشركة تراجع أرباحها بالربع الثالث 11.5 في المائة لتصل الأرباح الصافية 142.7 مليون ريال.



إلى ذلك، صعدت أسهم 71 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم أملاك المرتفع 3.3 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق له منذ الإدراج.

ايضا سجل سهم اتحاد الخليج الأهلية مكاسب 3.2 في المائة، بينما ارتفعت أسهم الأبحاث والإعلام والباحة وكذلك التصنيع بأكثر من 2 في المائة.

في المقابل، تراجعت 116 شركة، تصدرها سهم المواساة، ثم بتروكيم وجازادكو وكذلك اللجين بانخفاض تجاوز 2.4 في المائة، في حين يستمر الأخير بالتراجع للجلسة الثامنة على التوالي وسط ارتفاع بالتداول ليسجل السهم أدنى إغلاق منذ يوليو الماضي.